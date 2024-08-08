Вечером ограничения применят для бизнеса и промышленности.

В четверг, 8 августа, с 17:00 до 22:00 будут применены ограничения потребления для промышленности и бизнеса. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что будет задействована одна очередь графика ограничения мощности. Потребление населения, критической инфраструктуры и объектов оборонной промышленности ограничиваться не будет.

В "Укрэнерго" назвали следующие причины применения ограничений:

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дефицит мощности в системе, вызванный российскими атаками;

высокий уровень потребления электроэнергии из-за повышения температуры воздуха до +30С на юге и востоке страны.

Граждан и бизнес призвали рационально потреблять электроэнергию с 16:00 до 23:00.

Ситуация в энергетике

Стоит отметить, что 30 июля впервые с начала прошлого месяца не применялись графики стабилизационных отключений украинских потребителей от электроэнергии. Причина – снижение потребления из-за похолодания и возвращения в работу двух блоков АЭС.

К тому же правительство приняло постановление, по которому для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будут действовать графики отключений.

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