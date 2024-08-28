После вражеских ударов в нашем государстве должны провести ремонтные работы на подстанциях "Укрэнерго" и линиях электропередач, отметил парламентарий.

Продолжается война в Украине, и ситуация с электроснабжением, которая серьезно ухудшилась после последних российских массированных ударов по нашей территории, скоро может улучшиться.

Нужна примерно неделя для того, чтобы провести ремонтные работы, после которых ситуация в энергетической сфере может выровняться, рассказал нардеп Сергей Нагорняк в комментарии YouTube-каналу "РБК-Украина". "Нам удалось избежать блэкаута благодаря двум вещам - первое, - это то, что качественно и эффективно отработала противовоздушная оборона, и большое количество ракет и дронов удалось сбить", - сказал политик.

Собеседник добавил, что те подстанции "Укрэнерго", которые оказались под ударом ракет и дронов, в частности, уберегла созданная защита второй степени. Нардеп отметил, что такую защиту создавали для прикрытия объектов от дроновых атак и осколков в результате ракетных ударов.

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"К счастью, нам удалось избежать блэкаута, и те ограничения, которые мы сегодня видим по стране, они больше сосредоточены не на отсутствие генерации, что у нас дефицит генерации, а именно для того, чтобы провести ремонтные работы на подстанциях "Укрэнерго", которые получили повреждения, на линиях электропередач", - сказал Нагорняк.

По его словам, есть много незначительных повреждений. "И много повреждений таких технических, незначительных, но нужно определенное время - фактически где-то до недели. Где-то - чуть меньше времени, где-то - чуть больше, для того, чтобы выровнять ситуацию", - спрогнозировал он.

Важные новости Украины об энергетике - что уже сообщалось

Россияне 26 и 27 августа нанесли массированный удар по Украине, есть жертвы, разрушения и пострадавшие. Под вражеским ударом оказались энергообъекты. В результате атаки в ряде областей повреждены энергетические объекты, и в стране снова начали выключать свет - были введены как графики отключения, так и экстренные отключения.

По сведениям гендиректора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, в целом по нашей генерации противники нанесли более 130 ракетных ударов. Он добавил, что в энергетике нашей страны сейчас есть дефицит балансировочной генерации. Кроме того, Сирота сообщил, что в тепловой генерации потери составляют более 80%, а украинские гидроэлектростанции потеряли более 40% генерации.

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