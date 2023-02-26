Даже без новых российских ударов украинская энергетика всё еще недостаточно восстановилась, чтобы избежать отключений.

Веерные отключения электроэнергии в Украине могут возобновиться даже без новых российских обстрелов. Сейчас их удается избегать благодаря совпадению нескольких благоприятных факторов.

Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

По его словам, в последние две недели украинцы живут без массовых отключений света, поскольку все доступные источники электрогенерации работают на максимуме – потепление вызвало паводки, обеспечивающие ГЭС водой, дни стали длиннее, что повысило солнечную электрогенерацию, атомные станции тоже работают на пике возможностей.

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"То есть, по сути, у нас сейчас – максимальный объем генерации, который Украина может себе позволить за счет тех мощностей, какие у нас есть", – подчеркнул Сахарук.

Он отметил, что в рамках подготовки к следующему зимнему сезону энергетикам придется останавливать на плановые ремонты отдельные блоки электростанций. Также с окончанием весеннего паводка снизится электрогенерация на ГЭС.

"Все это может приводить к ограничениям, которые у нас были, начиная с октября прошлого года", – предупредил представитель ДТЭК.

Ситуация в украинской энергетике

В течение октября-февраля российский агрессор пытался целенаправленно разрушать украинскую энергетическую систему, чтобы спровоцировать гуманитарную катастрофу в условиях зимы.

На определенном этапе оккупантам удалось добиться в этом некоторых успехов. В результате ракетных ударов и атак дронов-камикадзе в Украине оказались повреждены все ТЭС и ГЭС. Это привело к вынужденным веерным отключениям света по всей стране.

К февралю украинская ПВО укрепилась достаточно, чтобы сбивать большинство ракет и дронов, которые запускает враг. В то же время энергетики научились быстро восстанавливать повреждения. Благодаря этому, во второй половине февраля массовых отключений света уже не было.

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