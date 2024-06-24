В Украине не ожидается отмена графиков отключения электроэнергии летом, но и нет оснований думать об ухудшении ситуации, считает энергетический эксперт.

Сейчас в Украине баланс генерации и потребления электрической энергии является очень шатким. Об этом УНИАН сообщил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Никаких ухудшений, но и улучшений не надо ожидать. Сейчас баланс генерации и потребления очень шаткий. И он определяется прежде всего погодными условиями. То есть, когда солнца больше, то увеличивается генерация. Когда солнца меньше, то соответственно и меньше генерации. Когда вышел из ремонта очередной атомный энергоблок – больше генерации. Когда энергоблок поставили на ремонтные работы на межсезонное обслуживание, то меньше генерации", – сказал Рябцев.

По его словам, отмены графиков отключения электроэнергии летом не ожидается, но и нет оснований думать о возможном ухудшении ситуации.

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"Может в какой-то день и будет увеличение отключения электроэнергии. Но существенно повлиять на ситуацию даже увеличенное пользование кондиционерами не может. Потому что у нас уже были жаркие дни и мы видели, что каких-то очень существенных изменений не происходило", – добавил эксперт.

Ситуация в энергосистеме Украины

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщал, что отключения света летом этого года могут длиться по 10 часов. Улучшение ситуации будет ожидаться в сентябре.

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что летом и во время следующего отопительного ситуация в энергетике будет сложной. Однако апокалипсиса ожидать не стоит.

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