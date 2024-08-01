Александр Харченко отметил, что украинцы не столкнутся с ограничениями электричества, если не будет аномальной жары или российских ударов.

Ближайшие месяцы в Украине будут достаточно комфортными для энергосистемы. Зимой же проблемы со светом могут вернуться.

"Если не будет скачков температуры и нас неожиданно не накроет новой волной +40, то следующие месяцы до условного ноября для нас будут достаточно комфортными", - заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Radio NV.

При этом он отметил, что зима будет сложной.

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"К сожалению, к этой зиме очень небольшое количество их (резервных и газогенерирующих мощностей – УНИАН) реально заработает. Сроки, которые технически необходимы, к сожалению, больше, чем у нас есть время сейчас", - объяснил эксперт.

По его словам, хоть Украина и работает над восстановлением мощностей, но уровень повреждений не позволяет сказать, что зима пройдет без ограничений - они будут.

Отключение света - последние новости

Украинцы несколько месяцев страдали из-за отключений света, к которым пришлось прибегнуть, потому что Российская Федерация уничтожила объекты генерации и передачи в Украине.

26 июля председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что энергосистема Украины прошла наиболее сложный период лета и в следующие несколько недель можно ожидать улучшения ситуации. Уже несколько дней подряд в Украине не применяют графики отключений.

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