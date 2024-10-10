Одна из причин - удары Сил обороны Украины по складам на территории РФ.

Силы обороны Украины системно работают над тем, чтобы уменьшить возможности врага для обстрелов территории Украины. Такое мнение высказал в эфире телемарафона руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Я рискну сделать прогноз, что эта зима будет не настолько сложная, как 2022/23. Во-первых, потому что Украина действует и сейчас мы видим то, чего не было раньше - это удары по местам концентрации значительных объемов вооружения. И это уменьшает российские возможности, в частности по баллистике. Второе - это то, что мы будем укреплять нашу систему ПВО. И мы ждем выполнения саммита НАТО, который был в Вашингтоне этим летом о поставках систем ПВО. Германия передала дополнительные системы, которые сбивают крылатые ракеты и другие средства", - пояснил Мусиенко.

В то же время он добавил, что оккупанты попытаются рассредоточить места хранения припасов и ракетного вооружения, чтобы уберечь их от украинских ударов.

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"Таким образом враг думает, что их можно лучше защитить. Но как бы они их не прятали - есть способы и средства (найти и уничтожить, - УНИАН). Второй способ - это ПВО. Но вокруг арсеналов ПВО есть, враг их прикрывает. Просто появились инструменты, каким образом их обходить. В частности, или обходить ПВО, или применять такие средства поражения, которые дают возможность ПВО вводить в заблуждение, истощать", - пояснил Мусиенко.

Удары по складам на территории РФ - последние новости

9 октября Силы обороны поразили склад по хранению "Шахедов" возле населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России.

По данным Forbes, в результате атаки было уничтожено около 400 ударных БПЛА врага типа "Шахед". Журналисты отмечают, что одним ударом Украина уничтожила около 5% от всех БПЛА, которые враг запускал по территории Украины с начала полномасштабной войны.

Кроме того, ранее украинские защитники поразили еще один важный объект на территории РФ - арсенал главного ракетно-артиллерийского управления противника в Брянской области РФ. Подобных объектов на территории России всего два десятка.

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