Урсула фон дер Ляйен отметила, что в этом проявляется та солидарность, которую Евросоюз хочет продемонстрировать.

Европейский союз будет поставлять Украине два гигаватта электрической энергии, которые необходимы стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга по итогам саммита "Украина - ЕС" заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сначала Украина поставляла электроэнергию Европейскому Союзу, сейчас ситуация изменилась, и Украина нуждается в электроэнергии. Поэтому мы будем поставлять два гигаватта электроэнергии, которые вам необходимы. Мы выступаем единым энергетическим сообществом и именно в этом проявляется та солидарность, которую мы хотим продемонстрировать", - сказала она.

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Энергосистема Украины в условиях войны:

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины.

Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Кроме АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, когда существует наибольший дефицит.

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