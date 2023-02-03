Европейский союз будет поставлять Украине два гигаватта электрической энергии, которые необходимы стране.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга по итогам саммита "Украина - ЕС" заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Сначала Украина поставляла электроэнергию Европейскому Союзу, сейчас ситуация изменилась, и Украина нуждается в электроэнергии. Поэтому мы будем поставлять два гигаватта электроэнергии, которые вам необходимы. Мы выступаем единым энергетическим сообществом и именно в этом проявляется та солидарность, которую мы хотим продемонстрировать", - сказала она.
Энергосистема Украины в условиях войны:
Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.
Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины.
Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.
Кроме АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, когда существует наибольший дефицит.