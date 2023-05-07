Вероятно, что это новые меры техногенного шантажа.

Сейчас Украина не располагает информацией о полной остановке блоков Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос о якобы полной остановке работы ЗАЭС.

"У нас нет такой информации. Вполне вероятно это новые меры техногенного шантажа к которым враг так часто обращается", - отметила она.

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Ситуация на ЗАЭС

Накануне российские оккупанты заявили об остановке всех шести реакторов оккупированной Запорожской атомной электростанции. Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров предположил, что РФ может готовить провокации на объекте и обвинить в них ВСУ.

В то же время в "Энергоатоме" подчеркнули, что по состоянию на 6 мая 2023 года изменений в работе захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции нет.

Ранее в Госатомрегулировании сообщали, что россияне разместили взрывчатку в помещении четвертого энергоблока ЗАЭС. Также там появилась военная техника.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гроси рассказал о ситуацию на Запорожской АЭС, где в последнее время увеличивается присутствие и активность российских оккупационных войск. специалисты МАГАТЭ, находящиеся на площадке, постоянно слышат звуки обстрелов. Общая ситуация в районе Запорожской АЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной.

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