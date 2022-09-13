Под непрямыми субсидиями подразумевается разница в цене между рыночной стоимостью газа и цене, по которой его получает потребитель.

Сумма непрямых субсидий потребителям газа, предоставляемых через НАК "Нафтогаз Украины", в 2022 году будет в 3,4 раза больше, чем в прошлом году и достигнет 842 млрд грн.

Об этом заявил председатель правления компании Юрий Витренко во время брифинга.

"В 2021 году сумма непрямых субсидий, которые предоставлялись через НАК "Нафтогаз", составляет 249 млрд грн, ожидается, что в 2022 году она составит 842 млрд грн", - сказал он.

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По словам Витренко, под непрямыми субсидиями подразумевается субсидия, предоставляемая за счет разницы в цене между рыночной ценой газа и ценой, по которой его получает потребитель в пределах нескольких направлений возложенных на компанию спецобязательств.

"Можем обсуждать, насколько это правильно или нет, но "Нафтогаз" – это инструмент для правительства, чтобы предоставлять непрямые субсидии потребителям", – подчеркнул Витренко, уточнив, что эти затраты компенсировать не будут.

Субсидии во время войны:

9 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №7523 об увеличении расходов государственного бюджета на 80,9 млрд гривень. Согласно принятому документу, средства будут направлены на субсидии на ЖКХ (плюс 3,3 млрд грн); пенсии (плюс 32,3 млрд грн); соцпомощь (плюс 5,7 млрд грн) и другие расходы.

15 июля премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что будет с субсидиями на коммуналку для украинцев.

Компенсация за приют переселенцев во время отопительного периода будет увеличена вдвое – до 900 грн, повышение планируется с 1 октября.

7 сентября 2022 года украинцам рассказали, повлияет ли компенсация за приют переселенцев на субсидию.

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