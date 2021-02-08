Нефть марки WTI с поставками в марте продавалась на ICE за $57,44 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE превысила $60 за баррель впервые с 29 января 2020 года.

До 9:00 по Киеву апрельский фьючерс Brent стоил $59,98 (+1% за сутки). Об этом сообщает Investing.

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Нефть марки WTI с поставками в марте продавалась на ICE за $57,44 за баррель к 8:51 мск (+1%).

Что этому предшествовало

После ценовых рекордов фьючерсы Brent и WTI начали падать - оптимизм инвесторов уменьшается на фоне новой волны заболеваемости в Китае.

Цены на нефть Brent и WTI растут из-за решения Саудовской Аравии ограничить добычу нефти - Brent впервые с февраля достиг 55 долларов за баррель.

Цены на нефть в 2021 году

Нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 34 цента (+0,6%) и установилась на уровне 53,55 доллара за баррель, 12 января цены на WTI выросли 2%.

Фьючерсы Brent выросли на 1,7%, а 13 января прибавили еще 36 центов (0,6%) в цене.

Последний раз такие цены наблюдались до первой вспышки заболеваемости в Китае.

По состоянию на 13 января 2021 года мировые цены на нефть достигли докарантинного уровня.

Стоимость барреля мартовской нефти Brent 21 января к 8:22 по Киеву составила $56,02 (-0,11%).

По состоянию на 2 февраля 2021 года после новогодних колебаний нефть начала расти в цене.

4 февраля 2021 года цены на нефть поднялись до годового максимума.

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Автор: Елена Коваленко