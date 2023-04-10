Наибольший скачок за год цена реализации газа сделала в сентябре, прибавив относительно августа 66%, - 39,9 тыс. грн за тыс. куб.

Фактическая цена реализации природного газа в Украине на конец марта уменьшилась на 10% относительно предыдущего месяца и составила 18,6 тыс. грн за тысячу кубометров.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, что в феврале фактическая цена газа составляла 20,7 тыс. грн за тыс. куб., а в октябре - 23,7 тыс. грн за тыс. куб.

Наибольший скачок за год цена реализации газа сделала в сентябре, прибавив относительно августа 66%, - 39,9 тыс. грн за тыс. куб.

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Падение стоимости продажи газа в Украине происходит на фоне удешевления голубого топлива в Европе, откуда Украина его импортирует.

Цена на газ - детали

25 августа 2022 года цена на газ в Европе достигала рекордной отметки – 316 евро за МВт-ч, или 3,3 тыс. долларов за тысячу кубометров. Голубое топливо дорожало на фоне полной остановки поставок газа "Северным потоком" в начале сентября.

В начале марта 2023 года цены на газ были на уровне 450 долл. за тыс. куб. м.

ЕС запустил новый ежедневный показатель для сделок со сжиженным природным газом (LNG).

Крупнейшая государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча", являющаяся частью группы"Нафтогаз", пробурила разведывательную скважину, которая является самой мощной скважиной за последние 2,5 года на уже истощенном месторождении, с добычей 460 тыс. куб. м газа в сутки.