Буславец допускает передачу государственных ТЭЦ «Нафтогазу»

По словам Буславец, это связано с необходимостью решения вопроса задолженностей

Министерство энергетики Украины рассмотрит вопрос передачи в НАК "Нафтогаз Украины" теплоэлектроцентралей, находящихся в управлении Фонда государственного имущества (ФГИ).

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнергетики Украины.

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Передача ТЭЦ "Нафтогазу"

"Мы прорабатываем все возможные варианты, в частности и возможность передачи полномочий по управлению корпоративными правами государства по ТЭЦ от Фонда госимущества к "Нафтогазу Украины", – отметила и.о. главы Минэнерго Ольга Буславец.

По словам Буславец, это связано с необходимостью решения вопроса задолженностей находящихся в управлении ФГИ ТЭЦ.

"Министерство энергетики в ближайшее время инициирует совещание при участии Фонда госимущества, НАК "Нафтогаз Украины", Антимонопольного комитета (АМКУ) для решения этой проблемы", – сказала она.

Хронология событий

В середине апреля 2020 года Кабинет министров назначил Ольгу Буславец на должность первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды - с тех пор она исполняет обязанности главы министерства.

В апреле 2020 года АМКУ сообщил, что рассматривает возможность предоставления "Нафтогазу" контроля над рядом государственных ТЭЦ, находящихся под управлением ФГИ. Речь шла о контроле над ГП "Северодонецкая ТЭЦ", акционерными обществами "Одесская ТЭЦ", "Криворожская теплоцентраль", "Херсонская ТЭЦ", "Николаевская ТЭЦ" и "Днепровская ТЭЦ".

ФГИ отмечал, что рассматривается несколько вариантов решения дальнейшей судьбы госТЭЦ: приватизация, передача в концессию, местным общинам или "Нафтогазу".

В июне СМИ сообщили, что Буславец не оправдала надежды и доверие президента Владимира Зеленского. Ее подозревают в принятии ряда незаконных решений в пользу предприятий Ахметова и Фирташа в энергетической сфере.

В середине июня НАК "Нафтогаз Украины" предложил ФГИ передать ему в собственность и управление шесть государственных теплоэлектроцентралей.

12 июня 2020 года Буславец скандальным образом решила отключить три атомных энергоблока и снизить мощность еще на пяти блоках государственного предприятия "Энергоатом", производящем самую дешевую электроэнергию в стране. Это дало возможность другим видам генерации, а именно угольной и солнечной, сохранить свои доходы.

9 июля 2020 года в "Центрэнерго" заявили о давлении со стороны Буславец. Как отметили в компании, она вынуждает закупать уголь на шахтах входящих в холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

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