Прошлогодние "успехи" в ударах по энергетике удались агрессору в том числе и из-за неготовности Украины к ним.

Этой зимой россиянам будет значительно труднее существенно навредить украинской энергосистеме, ведь сейчас Украина имеет более мощную систему ПВО, а энергетика весь год готовилась к возобновлению ударов. Об этом пишет CNN в репортажной статье из Украины.

В частности издание приводит мнение заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, который назвал ограниченные возможности украинской противовоздушной обороны одной из причин, почему Россия смогла легко поразить энергетическую сеть в прошлом году. По его мнению, теперь россиянам будет сложнее достичь поставленной цели.

"Россияне могут применить комбинацию ракетного оружия и атаковать БПЛА. Это точно не будут такие примитивные атаки, как в прошлом году. Россиянам будет трудно добиться результата - мы тоже готовимся и понимаем, как они действуют", – отметил он.

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Энергетики также сделали свою часть работы, воспользовавшись летней паузой, когда россияне били по зерновой инфраструктуре, на время оставив в покое энергосистему.

"Мы восстановили то, что можно было восстановить, закупили резервное оборудование и установили оборону вокруг электростанций. Прошлой зимой решимость помогла нам. Этой зимой мы сильнее, а наши люди опытнее", — рассказал CNN генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Вокруг ключевых объектов энергораспределительной сети установлены физические барьеры - так называемые габионы, представляющие собой мешки с песком, скрепленные металлическими клетками, что в теории должно защитить от обломков ракет и дронов-камикадзе.

"Наша цель - сделать российские ракетные атаки и атаки беспилотников настолько неэффективными, что враг откажется от этой идеи. Конечно, ключевым элементом для защиты энергетической инфраструктуры является противовоздушная оборона", - сказал CNN председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Также компания подготовила резервы оборудования, обучила ремонтные бригады и диспетчеров для ликвидации последствий возможных атак и создала резервные цепи электрозабеспечения потребителей.

В "Укрэнерго" уверяют, что смогли устранить часть прошлогодних повреждений и готовы поставлять увеличенные объемы электроэнергии, необходимые для зимы. Тем не менее, по словам Кудрицкого, на полное восстановление энергосистемы могут потребоваться годы.

Россия готовится к ударам по украинской энергетике

Как писал УНИАН, Россия уже начала "прощупывать" украинскую систему противовоздушной обороны на предмет возможности ударов по объектам энергетической отрасли. За последние недели объекты энергетической инфраструктуры были 60 раз атакованы россиянами из разных видов оружия.

Также мы рассказывали, что Россия сделала выводы из своих ошибок во время прошлогодней кампании ракетно-дроновых ударов по украинской энергетике, поэтому этой зимой агрессор будет действовать умнее.

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