Михаил Гончар: В Кремле идут на потери в сотни миллионов евро для энергетического принуждения Украины и ЕС к зависимости от РФ

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар в интервью УНИАН рассказал, хватит ли на зиму газа в украинских газовых хранилищах, как Германия, наконец, перестала стыдиться своей лояльности к "Северному потоку-2" и когда Кремль может перекрыть транзит "голубого топлива" через Украину.

Начнем с главного - власти Украины, и это подтвердил Офис президента, в связи с энергетическим кризисом в ЕС предложили России 50% скидку на транзит в Европу газа, объем которого превысит договорные 40 млрд кубометров в год. Чего следует ожидать от этой инициативы?

Это - изысканный шаг "энергетической" дипломатии, чтобы подвигнуть Европейскую комиссию обратить внимание на некоммерческое поведение "Газпрома".

Что касается России, то это предложение - в пустоту. Если бы "Газпром" придерживался коммерческих правил игры на рынке, то ему это предложение, безусловно, было бы интересно. Но поскольку газ – оружие Кремля, то можно предлагать скидку хоть в 90%, для него это значения не имеет. "Газпром" сейчас, несмотря на ситуацию, не прокачивает дополнительные объемы газа через нашу ГТС, хотя это регламентировано соглашением от 2019 года. То есть, Россия прокачивает газа меньше, но платит за полный объем. В Кремле идут на потери в несколько сотен миллионов евро для достижения главной цели – энергетического принуждения Украины и стран ЕС к зависимости от РФ.

В Германии уже заявили, что готовы обсуждать предложение Украины о транспортировке из России дополнительных объемов газа по спецусловиям. Но при этом подчеркнули, что говорить о сохранении транзита через нашу страну нужно ближе к окончанию контракта с РФ – в преддверии 2024 года. И вообще, Украине нужно активно заняться переходом на водородную энергетику. Что означает такая реакция Германии?

Это - совершенно ожидаемая и прогнозированная реакция Германии. Мол - говорите, вы нам не мешаете. Дипломатично ответили – мы предложение рассмотрим, но лучше займитесь водородом.

В словах и действиях официального Берлина одновременно и коварство, и подлость как по отношению к нам, так, к слову, и по отношению к соседней Польше – члену ЕС и НАТО, которая категорически против запуска "Северного потока-2". Выборы в Германии прошли. Но нового правительства пока нет – только идет процесс формирования коалиции. Не нужно жить иллюзией. Какой бы не была фамилия нового канцлера, какой бы не была его партийная принадлежность, вряд ли что-нибудь изменится. Там всегда в приоритете "Газпром", исходя из интересов шредеризированного немецкого политикума.

Сейчас идет процедура сертификации "Северного потока-2". Раньше речь шла о том, что она может занять и полгода. Но Германия уже сделала шаг к положительному решению этого вопроса, заявив, что газопровод не угрожает безопасности газоснабжения ЕС. Вот такая интересная новость…

Рассчитывать на активную поддержку Украины со стороны Германии и раньше не приходилось, и теперь не приходится. Последнее решение немецкого Министерства экономики и энергетики по поводу "Северного потока-2" тому подтверждение. Они могли бы, по крайней мере, увязать СП-2 и транзит газа через Украину, как это многократно обещала уходящая в историю Меркель. И это бы соответствовало Соглашению об ассоциации, поскольку Германия является стороной-подписантом. Но верх взяли интересы все того же шредеризированного политикума.

То есть, "Северный поток-2" вскоре заработает?

Дело не в том, заработает он или нет. Главное - как дальше выстроить противодействие. Считаю, что Украина, Польша и страны Балтии должны действовать также, как и ранее, - сообща использовать все механизмы, дабы этот газопровод не заработал на полную мощность. Хотя понятно, что нынешний Европейский Союз – "бумажный тигр" в этом вопросе. Необходимо сконцентрироваться на том, чтобы у этого российского проекта не было спокойной жизни. Как произошло с "Северным потоком-1", с газопроводом OPAL, когда 5-летнее противостояние Польши путинскому трубопроводу победило. Тем более сейчас Россия "подставилась", используя газ как оружие.

Возвращаясь к спецусловиям дополнительного транзита: СНБО поручил правительству определить скидку по транспортировке дополнительных объемов газа в страны Европы в объеме не менее 55 млрд кубометров. Но разве Россия на это согласится?

Это – адекватное заявление. Кстати, оно сделано для сравнения с мощностью "Северного потока-2" - также 55 млрд кубометров. В целом, у нас порядка 90 млрд кубометров свободных мощностей по транзиту. Все перечисленное взаимосвязано. То есть, мы говорим ЕС – требуйте от России использования имеющихся мощностей украинской ГТС, что может разрешить энергетический кризис на европейском рынке.

Главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на днях было сделано очень интересное заявление: ""Газпром" выполнил свои долгосрочные обязательства, хотя не отреагировал на возросший спрос, как это было в предыдущие годы". Происходящее - это, якобы, насущные проблемы рынка. Она не стала высказываться категорично по поводу возможных причин такого поведения "Газпрома". Что это значит?

Глава Еврокомиссии действительно не сделала хоть какой-то прозрачный намек на "проделки" кремлевского "Газпрома". Хотя, происходящее на рынке – ни что иное, как применение Россией газового оружия. Вместо того, чтобы ставить Кремль на место, Еврокомиссия "словоблудит". ЕК должна занимать не созерцательную позицию, должна была бы требовать от "Газпрома" использования украинской ГТС для дополнительных поставок газа. Что, кстати, соответствовало бы духу и букве Соглашения об ассоциации.

Зная "менталитет" России, стоит ли ожидать, что, не дожидаясь завершения контракта в 2024 году, "Газпром" может в любой момент перекрыть транзит газа через Украину?

Да. Это действительно может случиться в любой момент.

Но тогда, что будем делать? Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что сейчас рассматриваются несколько вариантов – поставки реверсного газа из Словакии, Румынии и Польши. На Румынии делается отдельный акцент. Какой из вариантов самый реалистичный?

Не думаю, что румынский. Румыния в 2015 году стала самодостаточной в плане газа. Но это длилось недолго. Потом начала импортировать его в малых объемах. Импорт на сегодня достиг порядка 1 млрд кубометров, но это при годовом потреблении примерно 11,5 млрд кубов, то есть объем импорта в 9% не дает критической зависимости.

В нашем же случае речь вряд ли пойдет о практической закупке газа из Румынии. У них излишков газа особо нет.

Но не имеет значения, откуда зайдет газ. Важно, чтобы у трейдеров был ресурс. Поставки газа – результат коммерческих договоренностей между субъектами, плюс технические соглашения между транспортными операторами.

А с кем Украине выгодней всего подписывать "газовые" соглашения?

Так нельзя говорить, ведь речь идет о спотовом рынке. Он меняется в зависимости от котировок. Направление поставки определяется в зависимости от логистического плеча и наличия свободных мощностей в трубе для той или иной сделки. Наиболее емким является словацкое направление. Исторически сложилось, что "газовая дорога" из Сибири в Европу шла через Украину и Словакию. Украино-словацкий коридор обладает самыми большими трубопроводными мощностями.

Ранее был выгоден "газовый" бизнес с Венгрией. Но Россия переформатировала свои газовые отношения с этой страной. Будапешт получил "предложение, от которого не отказываются". И когда Путин с Миллером (глава "Газпрома") и Орбаном (премьер Венгрии) объясняют произошедшее тем, что они будут работать напрямую и это экономически выгодно, то все выглядит смешно. Где Ямал, где черноморское побережье России и где Венгрия? Это не поставки напрямую. Это – чистая манипуляция и исключительно политическое решение.

Но если учесть нынешнюю ситуацию с дефицитом топлива в Европе, то дело не в направлении закупки. Просто есть сложности с самой закупкой - нельзя купить то, чего нет в достатке. Поэтому и озвучиваются сразу несколько вариантов поставок газа. У кого он будет, там и купят. Кстати о Румынии, там есть проблема относительно Молдовы.

Как говорится, отсюда поподробней. Из-за отказа "Газпрома" заключить новый контракт на поставку газа Кишиневу (якобы из-за долгов), в стране объявлено чрезвычайное положение. В ответ на обращение властей Молдовы СНБО Украины поручил Кабмину рассмотреть вопрос о выделении этой стране определенного объема газа для преодоления кризисной ситуации. Газ якобы будет поставлен в долг. Для нас такая выручка не критична?

То, что сейчас делает "Газпром" с Молдовой – газовый шантаж Кремля для достижения политических целей: свержение или укрощение проевропейской власти страны. Очень показательный пример направленности России. Стратегия Кремля, которая осуществляется через "Газпром", - навязывание своей игры. И принцип старый применяется – разделяй и властвуй. В диалоге один на один Россия в лице "Газпрома" всегда имеет "весовое" преимущество. Нынешний зимний период станет определяющим – кто кого победит: сила европейского права, принцип энергетической солидарности ЕС (прописанный в Договоре о функционировании ЕС), или индивидуальный подход "Газпрома" к каждому члену Евросоюза, когда одному предлагаются пряники, а другому – кнут. Понятно, что недопустимо, чтобы Россия диктовала свои условия Европе, но не всем в Европе это понятно.

Что касается поставок газа в Молдову из Украины, то объемы - минимальные. Для нас это не будет критично. Причем есть договоренности - газ за газ. В данном вопросе Украина как раз и демонстрирует принцип солидарности между ассоциированными партнерами.

Почему же Евросоюз так "тихо" реагирует на нашу солидарную позицию, прописанную в Соглашении об ассоциации?

Еврокомиссия - очень инертный механизм. Такое впечатление, что только сегодня в Брюсселе увидели, что происходит на энергетическом рынке. В ЕК заявили, что будут изучать ситуацию. Но сколько это "изучение" займет времени - неизвестно, а реагировать необходимо немедленно.

Стоит отметить, что, к счастью, у "Нафтогаза" нет долгов перед "Газпромом", так как отношения с ним прекратились с 26 ноября 2015 года. А так и к Украине был бы применен долговой "кнут".

В Украине в связи со стартом отопительного сезона начался отбор газа из хранилищ. При этом ПХГ заполнены всего на 59%, а закачка в хранилища прекращена с 4 октября. По вашему мнению, зимний период мы пройдем спокойно?

Этим вопросом озадачены все, не только в Украине. Ответа пока никто не знает. Все зависит от того, насколько холодной будет зима. Имеющегося газа нам должно хватить. Многие забыли статистику минувших лет. В период с 2013 по 2018 год включительно зимний сезон мы встречали с уровнем газа в ПХГ 14,5 – 17,2 млрд кубометров. Сейчас у нас 18,4 млрд кубов.

Проблема в другом - один и тот же президент, одно и тоже правительство наступает на те же грабли который год. В прошлом году тоже была острая проблема с дефицитом угля, как и сейчас. Но урок не выучили. А когда мало угля, жгут больше газа, и снова кому-то хочется подсесть на поставки электроэнергии из Беларуси и России. И это с риском того, что эти поставки могут быть прерваны на пике холодов в результате преднамеренных действий РФ. Она ведь не отказалась от агрессивных шагов в отношении Украины.

Топливная проблема всегда острее во второй половине зимы. Газ, конечно, можно поднять из ПХГ, но давление, к сожалению, уже не то. При этом, что будет на рынке ЕС, неизвестно. Но понятно, что тяжело будет всем. То есть, надейся на лучшее, но готовься к худшему.

Автор: Нана Черная

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