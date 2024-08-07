Пекин потратил миллиарды на исследования и эксперименты в области атомной энергетики.

Ожидается, что Китай опередит Францию и США по уровню производства атомной энергии к 2030 году. Сейчас в Китае строится 30 реакторов – в эпоху, когда вообще мало строится новых реакторов, пишет Bloomberg.

"Вероятно, существует не более семи стран, которые имеют возможность проектировать, производить и эксплуатировать атомные электростанции. Раньше мы были последователями, а теперь Китай – лидер", – заявил представитель министерства иностранных дел Китая в Гонконге Цуй Цзяньчунь.

Так, на курортном острове Хайнань работники АЭС Linglong One завершают строительство небольшого модульного ядерного реактора, построенного для коммерческих целей. Это часть национального флота атомных электростанций, которые имеют целью отказаться от использования угля и импортного топлива.

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Отмечается, что Пекин потратил миллиарды на исследования и эксперименты, такие как Linglong One. Речь идет о единственном на сегодня малом модульном реакторе, одобренном Международным агентством по атомной энергии. Его должны завершить до конца следующего года. В ключевых достижениях, таких как термоядерный синтез – сочетание, а не расщепление атомов – Пекин намного опережает США в исследованиях и разработках.

По словам журналистов, этот успех Китай может перенести за границу, поскольку аппетит к атомной энергетике растет. Особенно это касается развивающихся стран. Вместе с Россией и Южной Кореей Китай является одной из немногих стран, которые поставляют эту технологию поскольку американские и французские лидеры ослаблены. "Темпы Китая – это то, чего действительно не видели нигде раньше", – говорит китайский директор Всемирной ядерной ассоциации Франсуа Морен.

В 2019 году китайское правительство одобрило строительство реакторов, чтобы достичь своей цели довести атомную энергетику до 15% от общей генерации к 2050 году. США все еще имеют больше всего АЭС в мире, но за последнее десятилетие они построили только три реактора. "Китай – единственная страна, которая не прекращала строительство за последнее десятилетие. Остановка нового строительства в других местах либо оставила вакуум в опыте, либо отрасль в состоянии банкротства", – рассказал декан Китайского института исследований энергетической политики Линь Боцян.

Китай щедро оказал правительственную поддержку отрасли, в частности, недорогое финансирование от государственных банков. Пекин также отдает приоритет строительству нескольких реакторов одинаковой конструкции, созданию стандартизации, готовой цепочке поставок и армии обученных работников. Это позволяет избежать превышения расходов и задержек, подобных тем, что случились на заводе в Джорджии.

Реактор нового поколения

Сейчас Китай сосредоточен на Hualong One, так называемом реакторе третьего поколения. Он имеет расширенные системы безопасности, чтобы предотвратить расплавление, даже если весь контроль над станцией будет потерян. Почти половина строящихся или планируемых реакторов подпадают под этот зонтик, в частности в Хайнане, где также находится Linglong One.

Технология далека от революционной. В прошлом году компания начала коммерческую деятельность на Shidaowan One, первом в мире высокотемпературном газоохлаждаемом реакторе, так называемой технологии четвертого поколения. Он нагревает гелий вместо воды, чтобы производить электроэнергию.

В январе Китай также представил национальную компанию, предназначенную для ускорения развития ядерного синтеза, официально присоединившись к гонке за разработкой почти безграничной безуглеродной энергии без угрозы расплавления. Она не предусматривает цепной реакции, которая может выйти из-под контроля. Технология остается чрезвычайно сложной, поскольку задержки и превышение затрат препятствуют крупнейшему в мире эксперименту с термоядерной энергией во Франции.

Кроме того, возникает проблема расположения. Пока что все реакторы Китая были построены вблизи прибрежных мегаполисов, которые нуждаются в энергии и далеко от угольных и гидроэнергетических ресурсов страны. Но чтобы достичь целевых показателей мощности, Пекину придется начать строительство заводов внутри страны, чему он до сих пор сопротивлялся из-за беспокойства загрязнением рек.

Пекин имеет долгую историю использования энергетических соглашений, включая ядерное, для укрепления международных связей. В 2019 году бывший глава China National Nuclear Corp. заявил, что страна может построить 30 зарубежных реакторов, которые могли бы заработать китайским компаниям 145 миллиардов долларов до 2030 года.

Однако пока реальность не соответствует амбициям. Китай не подписал ни одного из нескольких международных договоров, которые устанавливают стандарты распределения ответственности в случае аварий. Он также не предложил принять отработанное топливо. Но даже если западные страны не желают импортировать ядерные технологии Китая, они все равно могут помочь собственному энергетическому переходу, приняв его модель развития, говорится в статье.

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