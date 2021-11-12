Киловатт-часы вместо кубометров: взлетит ли цена газа

Наступил последний отопительный сезон, когда оплата за газ для украинцев исчисляется в потребленных кубометрах. Уже с 1 мая 2022 года в платежках появятся новые суммы c оплатой за потребленные киловатт-часы. УНИАН попытался разобраться, к чему приведут и кому выгодны такие изменения.

Украинский энергетический рынок, несмотря на сложности нынешнего отопительного сезона, продолжает двигаться по пути реформ.

Верховная Рада в ноябре приняла закон, который меняет привычную для украинских потребителей энергоресурсов модель: начиная с 1 мая 2022 года в платежках кубометры использованного газа заменят энергетическими единицами – киловатт-часами.

Новые правила призваны внедрить в Украине европейскую модель учета энергоресурсов, а самое главное - ввести справедливую оплату за используемый нами газ.

"С 1 мая 2022 года кубометры в квитанциях заменят киловатт-часами. В ЕС потребители платят не за кубометр газа, а за количество энергии, которую можно извлечь из кубометра при его сжигании. Теперь и украинцы будут платить за качество", – пояснил заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

Расчет за потребленный газ будет основываться на показателях теплоты сгорания топлива. Эти показатели зависят от газовой скважины, в который он был добыт.

Более справедливым этот подход считается потому, что в цене голубого топлива будет автоматически учитываться его качество: граждане и организации будут платить за потребленную энергию, а не за объем. Тем самым решается проблема, когда потребители платят одинаковую цену за газ с разной калорийностью в разных регионах страны.

Кроме того, по словам инициаторов закона, новые правила отменяют скандальные "морозные" коэффициенты, которые газораспределительные компании вписывают в платежки граждан за приведение к стандартным условиям.

По мнению гендиректора "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона, переход на энергетические единицы – важный шаг для Украины, который будет способствовать дальнейшей интеграции нашей страны в европейский рынок газа.

"Переход на энергоединицы поставит точку в спорах о температурных коэффициентах и ​​недостаточном качестве газа. Ведь учет в киловатт-часах, в отличие от кубометров, учитывает теплотворность газа. То есть, потребители будут платить за энергию, которую они использовали, а не за кубометры", – отметил Макогон.

Кроме того, по его словам, потребители будут вести учет газа и электричества одинаково – в киловатт-часах. Это позволит сразу сравнивать стоимость энергоресурсов и выбирать более выгодный вариант в приготовлении пищи, подогреве воды или отоплении.

Нужна ли замена газовых счетчиков?

В Министерстве энергетики Украины подчеркивают, что для перехода на новую систему гражданам не нужно менять действующие газовые счетчики на более дорогостоящие.

Потребитель будет и дальше ежемесячно передавать показания счетчика в кубических метрах в личном кабинете своей газораспределительной компании.

Ответственными за перевод потребленного газа в энергетические единицы будут операторы газораспределительных сетей.

Далее переведенные в киловатт-часы объемы энергии (так же как это происходит сейчас с кубометрами газа) передаются поставщику газа, который сформирует исходя из этого платежку для потребителя.

Цена в квитанции будет выставлена за энергетическую единицу.

"На наш взгляд, это справедливый подход, поскольку газ отличается по количеству выделяемой энергии при сгорании, это зависит от месторождения, на котором газ добыли", - сказал Немчинов.

Разница калорийности газа в разных регионах может достигать до 4 процентов, так что месячные платежки за газ внутри страны будут отличаться.

Считаем стоимость газа в киловатт-часах

В "Региональной газовой компании" рассказали УНИАН, что количество потребленной энергии в киловатт-часах, гига-калориях и Джоулях в квитанциях указывается с 2016 года.

Расчет потребленной энергии будет производиться по формуле на основании характеристик поставленного газа на каждом отдельном маршруте, по которому он подается.

"На сайте каждого облгаза - есть такой раздел, в котором публикуются физико-химические показатели каждый месяц. Каждый потребитель может видеть показатели транспортируемого газа в квитанции или на сайте уже пять лет", - пояснили в компании.

При этом, в "Региональной газовой компании" сообщили, что посчитать сколько стоит, например, 100 кубометров потребленного газа при переводе на киловатт-часы можно самостоятельно.

Необходимо посмотреть в платежку на графу "Средневзвешенная высшая теплота сгорания", например, показатель равен 10,77, тогда количество потребленной энергии за 100 кубов равно 1077 киловатт-часов.

Но это еще не все. Чтобы посчитать стоимость киловатт-часов необходимо применить формулу: цена газа (7,99 гривень за кубометр) плюс тариф на распределение (средний по стране 1,1 гривень за кубометр) и все это разделить на коэффициент теплоты сгорания – то есть 10,77. В этом примере мы получили 0,84 гривны за киловатт-час с транспортировкой.

Итого получается, что 1077 киловатт-часов (100 кубометров) газа будут стоить 904 гривны.

К слову, для сравнения ныне в Украине для населения киловатт-час электроэнергии с транспортировкой стоит от 1,44 до 1,68 гривень.

Но, чтобы понять, насколько это выгодно, необходимо сравнить с текущим измерением газа в кубометрах: 7,99 гривень умножить на 100 кубометров, то получается почти 799 гривень, но это без стоимости транспортировки газа. Плюс прибавляем средний показатель стоимости распределения газа 1,1 гривны за кубометр.

Итого, получается, что 100 кубометров газа сейчас стоит 910 гривень.

Разница небольшая, но у каждого отдельного домохозяйства эти переменные будут разные, в зависимости от теплоты сгорания. Также на общие затраты повлияет разница в тарифах на транспортировку газа.

Соответственно при больших объемах потребления разница между исчислением в кубометрах и киловатт-часах может ощутимо отличатся.

Европейская интеграция

Новшества на национальном рынке газа коснуться не только бытовых потребителей.

Законом предусматривается переход на единицы энергии в ходе транспортировки, хранения, распределения, добычи, купли-продажи, поставки и потребления природного газа, в том числе, осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления при перемещении природного газа через таможенную границу Украины.

В переходе на новую модель есть ряд преимуществ.

Нынешняя система исчисления газа в кубометрах создает немало трудностей для компаний-импортеров. Украинский рынок газа является частью европейского рынка, где поставки давно измеряются в энергетических единицах. Соответственно, закупая ресурс в Европе в киловатт-часах и продавая его в Украине в кубометрах, подсчет итогов торговой деятельности получается некорректным.

С 1 мая 2022 года закон снимет эту проблему, а также позволит "Оператору газотранспортной системы Украины" и оператору подземных газовых хранилищ компании "Укртрансгаз" устанавливать стоимость своих услуг, исходя из энергетических единиц.

Исполнительный директор "Ассоциации газодобывающих компаний" Артем Петренко отметил, что принятый закон позволит выполнить обязательства Украины по договору о создании Энергетического сообщества и по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

"Переход на энергетические единицы будет однозначно способствовать развитию отечественного рынка природного газа и дальнейшей интеграции европейских правил, осуществив синхронизацию со странами Европейского Союза", - считает эксперт.

К тому же переход на исчисление потребленного газа в энергетических единицах выгоден бизнесу и предприятиям: компания или организация, которая установит счетчики, измеряющие калорийность газа на входе в объект, – точно сможет сэкономить.

Кто будет на контроле?

Грядущие изменения на газовом рынке оставляют еще много вопросов.

Во-первых, кто будет проверять, насколько достоверными являются данные о качестве газа, которые предоставляют газораспределительные компании: будет ли установлен эффективный контроль за процессом со стороны государства? Ведь данные о калорийности топлива является ключевыми для начислений в платежках.

Во-вторых, как домохозяйствам, которые не владеют современными технологиями и не могут зайти на сайт компании, проверить корректность начислений?

Самое главное при внедрении очередного этапа реформ – грамотная информационная политика. Чиновники и энергетики во избежание общественного недовольства за оставшиеся до внедрения новации полгода должны максимально объяснить украинцам, какие изменения их ждут.

Стоит вспомнить печальный опыт января 2020 года, когда мы в разгар зимы начали получать две платежки за газ: одну за газ, другую за его транспортировку. И никто не понимал: что и почему произошло?

В последствии из-за этого провала в коммуникациях с населением в отставку было отправлено правительство самого молодого премьера Украины Алексея Гончарука.

Чиновникам стоит учиться на ошибках или освобождать занимаемые кресла, что, впрочем, в последнее время стало обычной для власти практикой. Был бы только позитивный результат от этой кадровой чехарды.

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