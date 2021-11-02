Как Украина переживет зиму без российского угля

С началом отопительного сезона Россия решила проверить крепость украинской экономики, отказавшись с 1 ноября поставлять в нашу страну уголь для нужд энергетики. УНИАН попытался выяснить, насколько сильно это ударит по украинским производителям электричества, а главное его потребителям.

Путинская Россия заявила о прекращении с 1 ноября поставок в Украину угля, необходимого для нужд энергетики.

Кроме того, российские компании отказались проводить аукционы по продаже украинским трейдерам электричества, а "газовая дубинка" Кремля "Газпром" сократил прокачку газа через украинскую ГТС в Европу до минимальных суточных объемов. В следствии этого, цены на газ на рынке Евросоюза на начало октября достигали "космических" высот – порядка 2 тысяч долларов за тысячу кубометров.

Наш коварный северный сосед пытается максимально усложнить украинцам прохождение отопительного сезона, не забывая запугивать европейцев излюбленнымифейками о замерзших в детских садах детях и ненадежности украинской газотранспортной системы.

Для Украины наступивший отопительный сезон действительно станет серьезным испытанием на прочность. Ведь мировые цены на ключевые энергоресурсы достигли рекордно высоких позиций: уголь за последние 12 месяцев подорожал в 2,2 раза (до 300 долларов за тонну), газ в среднем вырос в пять раз (до 1200 долларов за тысячу кубов), а электроэнергия в восточной Европе в 2,4 раза превысила цены в энергосистеме Украины (197 евро за мегаватт-час).

При этом, запасов топлива на складах и в национальных газовых хранилищах значительно меньше прошлогодних объемов. Да и они могут быстро закончится, если грядущая зима принесет длительные морозы.

Украинским чиновникам и энергетикам необходимо будет попотеть, чтобы разработать и осуществить работающий план: как не отключать зимой потребителей от энергоснабжения.

Причины дефицита

Стоит отметить, что треть электричества в стране вырабатывается тепловыми электростанциями и электроцентралями, которые работают на угле.

На начало октября на складах ТЭС и ТЕЦ находилось 851 тысяча тонн угля, а на конец лишь 648 тысячи тонн. То есть за месяц запасы сократились на 24 процента. Очевидно, что без поставок топлива в больших объемах, угля до конца зимы не хватит.

Для сравнения: в прошлом году на начало ноября на украинских складах находилось 2,5 миллиона тонн угля. А в предыдущие два года запасы составляли чуть меньше двух миллионов тонн.

Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда из-за военной агрессии со стороны РФ наше государство потеряло контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь, а часть энергоблоков были переоборудованы на использование угля газовой группы.

До последнего времени 60 процентов импортного угля в Украину поступало из России. Из США импортировалось около 20 процентов, из Казахстана – 12 процентов.

"С 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину. Речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постный). Такой уголь ввозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и "Технова" (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ и Черниговская ТЭЦ)", - сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

То есть, это потеря 300-400 тысяч тонн энергетического угля ежемесячно.

"Такие действия РФ похожи на их действия осенью 2014 года", - добавил Герус.

Для многих украинских энергетических компаний поставки угля из РФ были единственно возможным каналом снабжения, в том числе, благодаря относительно низкой стоимости. С ростом цен на уголь на мировом рынке, покупать его украинским энергогенерирующим компания становилось все сложнее, поскольку стоимость реализации выработанного ими электричества не поднималась вслед за расценками на топливо.

Это прямое последствие противоречащей законам экономики политики властей о замораживании тарифов на электричество в Украине.

Таким образом, в период подготовки к отопительному сезону компании не закупали уголь в нужных для прохождения зимы объемах.

И в этот момент агрессивный северный сосед нанес очередной удар по нашей стране. В результате, из-за прекращения поставок угля из России под риском остановки оказались несколько тепловых электростанций и электроцентралей в Украине.

Остановка блоков

После потери антрацитовых шахт из-за российской оккупации части Украины энергетические компании начали переводить энергоблоки теплоэлектростанций, которые первоначально были спроектированы для работы на антраците, на более доступный газовый уголь марки "Г".

Однако мощностей, работающих на газовом угле, недостаточно для покрытия потребностей национальной энергосистемы, прежде всего, в пиковые периоды. Поэтому компании вынуждены импортировать уголь антрацит.

Для обеспечения стабильной работы антрацитовых энергоблоков на Луганской и Криворожской ТЭС компания "ДТЭК Энерго" наладила импорт антрацита из России.

Но с 1 ноября из-за решения правительства РФ поставки антрацита в Украину прекращены.

В комментарии УНИАН в компании сообщили, что на 2 ноября "ДТЭК Луганская ТЭС", которая обеспечивает электроэнергией около миллиона жителей Луганской области, работает одним энергоблоком из восьми, мощностью 163 МВт.

Единственный путь поставок угля на станцию ​​проходит только по железной дороге с территории РФ, поскольку физически не существует железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по территории, контролируемой украинскими властями.

"В связи с остановкой поставок угля Луганская ТЭС в ближайшее время будет переведена на работу одним энергоблоком для экономии топлива. Станция продолжает обеспечивать стабильное энерго- и теплоснабжение региона", - сообщили в компании.

Что касается "ДТЭК Криворожская ТЭС", которая снабжает электроэнергией жителей Днепропетровской области и теплом жителей Зеленодольска, по состоянию на 2 ноября станция работает двумя энергоблоками, неся нагрузку в 346 МВт.

"В связи с указанным ограничением по импорту топлива, в ближайшее время на Криворожской ТЭС планируется работа 1 и 3 энергоблоков. Станция продолжает обеспечивать вклад в работу энергосистемы Украины и теплоснабжение региона", - сообщили в компании.

Замещение российского угля

Правительство Украины планирует покрыть дефицит угля на теплоэлектростанциях за счет импорта из других стран.

"Украинские компании уже имеют контракты на поставку угля в ноябре из Польши, Казахстана и Южно-Африканской Республики. Государственная компания "Центрэнерго" планирует импортировать из этих стран около 200 тысяч тонн угля", - сказал первый заместителя министра энергетики Юрий Власенко.

Также ведутся переговоры с поставщиками из Соединенных Штатов Америки.

К слову, в украинские порты уже идут по морю пять судов с углем из США общим объемом примерно 280 тысяч тонн. Четыре судна направляются по заказу компании ДТЭК и одно – для государственной компании "Центрэнерго".

Не стоит также забывать и об угле украинской добычи. По данным Минэнерго, в октябре на теплоэлектростанции поступило более 1,1 млн тонн угля собственной добычи, а в следующем месяце планируется увеличить поставки отечественного угля до 1,4 миллиона тонн.

Для успешного прохождения отопительного сезона и сохранения сбалансированной работы национальной энергосистемы украинским электростанциям придется перейти на смешанное производство электроэнергии на угле и газе.

Энергетикам, центральным и муниципальным властям надо готовиться к очень непростым временам, когда будут нужны выдержка и готовность принимать нестандартные решения. А населению нужно набраться терпения и подумать об энергетической модернизации своего жилья. Всех нас ждет период турбулентности, чтобы там не говорили чиновники.

Но как показывает опыт, наша страна способна справляться с кризисами и выходить из сложных ситуаций сильнее, чем прежде.

Воюющая против нас страна-поставщик угля пытается всеми силами показать, что Украине давно уже было необходимо отказаться от покупки у них энергоресурсов. Введенный запрет с 1 ноября станет хорошим пинком. Будем готовиться к худшему, надеяться на лучшее и приближать это будущее системной и эффективной работой.

Анна Бредихина

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