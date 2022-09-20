Противники, по предварительным сведениям, использовали высокоточную ракету, отметил глава Николаевской ОВА.

Российские военные обстреляли Южноукраинскую АЭС, чтобы принудить Украину к переговорам.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Была атака вблизи Южноукраинской АЭС. По предварительным выводам, это была ракета "Искандер", это высокоточная ракета. Поэтому россияне намеренно били возле атомной станции для того, чтобы шантажировать, принуждать к переговорам и все такое", - отметил глава ОВА.

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Ким подчеркнул, что пока прямой угрозы нет, все готовы к наиболее худшей ситуации, но считают, что ее не будет.

Напомним, ночью 19 сентября оккупанты обстреляли Южноукраинскую АЭС в Николаевской области. Ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. От взрыва вражеской ракеты в промышленной зоне АЭС образовалась воронка диаметром 4 метра и глубиной 2 метра.

После вражеского ракетного обстрела ЮАЭС министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал мир дать жесткий отпор стране-террористу - России, поскольку ядерная катастрофа становится все более реальной.

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