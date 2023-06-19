В самой GE подтвердили, что больше не смогут предоставлять инжиниринговые услуги в России.

Американская компания General Electric (GE) из-за новых санкций США, вступивших в силу 18 июня, больше не сможет обслуживать газовые и паровые турбины на российских ТЭС общей мощностью 5 ГВт.

Запрет на предоставление инжиниринговых услуг в России может лишить ее оригинальных запчастей и услуг инженеров для обслуживания техники, пишет российское издание "Коммерсантъ".

"Ограничения коснутся, в частности, американской GE, которая продолжала выполнять сервисное обслуживание газовых и паровых турбин на российских ТЭС, а также другого оборудования в промышленном секторе. В сервисный контракт обычно входят удаленный мониторинг, консультирование, проверки с привлечением иностранных инженеров, ремонт и замена запчастей", - пишет издание.

В самой GE подтвердили, что больше не смогут предоставлять инжиниринговые услуги в России.

"Мы проводим всестороннюю оценку влияния нового пакета санкций США на нашу работу в регионе и продолжаем взаимодействовать с компетентными органами в части соблюдения ограничений, правил и законодательства", - добавили в американской компании.

По словам источников "Коммерсанта", американские компании закроют доступ к чертежам и базам данных, без которых специалисты не смогут проводить инспекции и ремонты на территории страны-агрессора. Также GE может отказаться поставлять оригинальные запчасти, аналогов которых в самой РФ не существует.

Работа на российским рынке - санкции

Как сообщал УНИАН, Европейский центральный банк призвал банки из Еврозоны свернуть все операции и немедленно уйти из России. Это затрагивает, в первую очередь, австрийский Raiffeisen Bank и итальянский UniCredit.

Ранее стало известно, что в России из-за санкций возник дефицит оболочки (пленки), которую используют для изготовления всех видов мясных изделий.

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