В целом подозрение сообщено уже 15 лицам.

Высший антикоррупционный суд предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко, который вместе с другими лицами вел противоправную деятельность. В результате незаконных действий, государственный банк понес убытки в размере более 206 млн грн.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, 9 июня 2023 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП о разрешении на спецрасследование.

"Это решение даст возможность завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого и направить дело в ВАКС для рассмотрения по существу несмотря на активные действия с его стороны по уклонению от следствия", - отмечают в САП.

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На сегодняшний день в указанном уголовном производстве о подозрении сообщено 15 лицам.

Досудебное расследование продолжается.

Дело против экс-главы Нацбанка Кирилла Шевченко - что известно

Как сообщал УНИАН, в октябре 2022 г. в САП заявили о разоблачении детективами НАБУ противоправной деятельности должностных лиц государственного АБ "Укргазбанк", которая привела к многомиллионным убыткам.

Установлено, что руководство банка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовали ее для хищения средств.

Бывшему главе НБУ Кириллу Шевченко и еще нескольким другим должностным лицам "Укргазбанка" заочно сообщили о подозрениях 6 октября 2022 г. 24 октября НАБУ объявило в розыск Шевченко и еще двух человек, которые игнорировали вызовы к следователю.

8 декабря 2022 г. суд заочно арестовал бывшего главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко в рамках уголовного производства, касавшегося не периода его председательства в Нацбанке, а руководства "Укргазбанком".

14 февраля 2023 детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрениях еще 10 участникам организованной группы, возглавляемой экс-председателем правления АБ "Укргазбанк" Шевченко.

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