Рост температуры воздуха на улице положительно влияет на состояние энергетики, говорят специалисты.

В среду, 8 января, графики отключения электроэнергии по Украине применять не планируют. Об этом сообщает компания "Укрэнерго" в приложении "Киев Цифровой".

"Электроэнергии достаточно, поэтому завтра отключений не планируется", - говорится в сообщении.

Вместе с тем энергетики советуют ограничить использование мощных электроприборов в пиковые часы - с 6 до 11 утра и с 17 до 23 вечера.

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Между тем пресс-служба "Укрэнерго" сообщила в Телеграмм, что по состоянию на утро 7 января потребление электроэнергии в Украине снизилось на 5,5% по сравнению с аналогичным часом вчера. Это объяснили ощутимым повышением температуры воздуха на улице.

Ситуация в энергетике: последние новости

Как писал УНИАН, Польша готова увеличить поставки электроэнергии в Украину вместо Словакии. В Варшаве также заявили, что поведение словацкого премьер-министра Роберта Фицо, который угрожал отключить свет Украине, противоречит политике Европы.

Также мы рассказывали, что в Украине частично ограничили публикацию данных об объемах торгов электроэнергией на оптовом рынке. Как пояснил народный депутат Сергей Нагорняк, по этим данным россияне могли в режиме реального времени отслеживать ситуацию в украинской энергетике и понимать, что украинцы смогли отремонтировать после ракетных ударов, а что - нет.

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