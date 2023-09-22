Энергетическая компания ДТЭК изменила графики отключения света для своих потребителей относительно прошлогодних, их продолжительность будет зависеть от лимитов распределения электроэнергии по областям.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук напомнил, что в этом году во время массированных ракетных атак с января-февраля графики были уже более-менее прогнозируемы. Не было возможности включать свет по графику лишь тогда, когда степень разрушения энергетики была велика.

"В этом году мы посмотрели на наши графики, кое-что изменили и знаем, как работать. Поэтому, если будет распределяться электроэнергия, то есть лимиты по областям "Укрэнерго" так, как предусмотрено нормативами, то все понимают, как эти отключения делать по графику", - сказал он в эфире телемарафона.

При этом Сахарук подчеркнул, что если будут такие большие разрушения объектов генерации и распределения электричества, то "тогда с графиками будет очень трудно".

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"Никто не знает когда они (обстрелы – УНИАН) будут, куда они попадут и какие будут повреждения. Здесь мы говорим о сценариях. Сценарий, когда после попадания быстро отремонтировались, вернули свет. Сценарий, когда попали и достаточно сильно, тогда есть необходимость делать веерные отключения для того, чтобы балансировать спросом", - рассказал руководитель компании.

Отключение и графики

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук считает, что новый отопительный сезон не будет легким, однако украинские энергетики лучше готовы к будущим вызовам из-за потенциального повторения российского ракетного террора.

Пока не планируются отключения света и блэкауты, но остается один большой вызов – повторные атаки россиян на украинскую энергосистему, к которым, по данным разведки, враг снова готовится. Однако сейчас энергетики имеют больше знаний по восстановлению объектов после повреждений, также в Украине более качественная система ПВО.

Операторами систем распределения подготовлены графики отключений, если вдруг атаки россиян и повреждения будут такими, что придется внедрять эти графики.

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