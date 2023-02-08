Стороны договорились об ориентировочной стоимости газа на уровне 250 млрд российских рублей (3,5 млрд долларов) ежегодно.

Российская компания-монополист "Газпром" продлила контракты на поставку газа в Беларусь на 2023-2025 годы, договорившись об ориентировочной стоимости на этот период.

Также стороны согласовали дальнейшую транспортировку так называемого "голубого топлива", говорится на сайте корпоративной информации "Газпрома".

Согласно документу, ориентировочная цена газа на период 2023-2025 годов составит 250 млрд российских рублей или 3,5 млрд долларов в годовом измерении. Транспортировку ресурса через территорию Беларуси оценили в 12 млрд рублей ежегодных расходов.

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По данным российских СМИ, соответствующие контракты президенты РФ и Белоруси обговорили в рамках своей последней встречи в Минске 19 декабря. Во время разговора они договорились продолжить торговлю газом на "выгодных условиях" для обеих сторон.

Торговля газом между Москвой и Минском

Беларусь уже на протяжении многих лет находится в экономической зависимости от России на фоне дешевых поставок газа со стороны Москвы. Еще до начала полномасштабной войны РФ с Украиной Лукашенко не раз посещал Кремль, чтобы договорится с Путиным о более низкой цене на газ.

Теперь, с учетом европейских и западных санкций против газового сектора России, Москва пытается продать свой газ на те рынки, которые все еще открыты России.

В 2022 году Лукашенко попытался воспользоваться слабостью Кремля. По данным СМИ, он хотел отказаться платить за газ в российских рублях. Тогда Беларусь задержала платежи России и отказывалась переводить деньги по текущему курсу.

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