Оборудование передали несколько стран через Механизм гражданской защиты ЕС.

Европейский Союз срочно отправил в Украину более 150 электрических генераторов для реагирования на неотложные нужды в связи с ракетными ударами российских захватчиков по критическим объектам инфраструктуры. Об этом говорится в заявлении Представительства ЕС в Украине.

Отмечается, что серия целенаправленных ракетных и дроновых ударов по украинской энергетической инфраструктуре со стороны России в конце марта нанесла значительные повреждения системе электроснабжения страны. В ответ на этот кризис ЕС быстро мобилизовал пакет экстренной энергетической помощи, который уже направляется в Украину.

В частности, Австрия, Германия, Швеция и Нидерланды через Механизм гражданской защиты ЕС на призыв Украины о помощи предложили 157 генераторов различной мощности. Также, для дополнительного усиления украинской энергетической инфраструктуры ЕС направил 10 мощных генераторов из своих собственных стратегических резервов rescEU общей стоимостью 3,57 млн евро. Каждый из этих генераторов мощностью 1 МВт способен обеспечить электроэнергией больницу среднего размера в условиях чрезвычайной ситуации.

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Комиссар ЕС по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич подтвердил непоколебимую поддержку ЕС Украине: "План России погрузить Украину в темноту с помощью ракетных ударов не будет иметь успеха. ЕС круглосуточно работает над поддержкой энергоснабжения в Украине. Мы мобилизуем новую партию генераторов в Украину из наших резервов rescEU, которые уже оказались важным инструментом для реагирования на неотложные потребности в Украине, подвергающейся значительным разрушениям во время войны. Это подчеркивает важность готовности к эффективному реагированию на кризисы".

Кроме того, Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС тесно сотрудничает с украинскими властями на местах, чтобы при необходимости оказать дополнительную помощь.

Усиление атак РФ на энергетику

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Российская Федерация своими ракетными ударами за несколько недель вывела из строя 6 гигаватт мощностей энергетики Украины и разрушила 80% теплоэлектроцентралей. Россияне продолжают бить ракетами по украинским энергетическим объектам, уничтожают трансформаторы и генераторы.

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