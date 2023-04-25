Груз включает два трансформатора, а также 6,5 тонн оборудования для ремонта ЛЭП.

Энергетики Херсонской области получили 230 тонн энергетического оборудования для восстановительных работ

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Министерство энергетики Украины передало АО "Херсоноблэнерго" очередную партию оборудования для проведения восстановительных работ, которое было предоставлено международными партнерами. Груз включает два силовых трансформатора, которые поступили из Литвы, а также необходимое для ремонта ЛЭП оборудование общим весом 6,5 тонн, которое предоставили партнеры из Германии", - говорится в сообщении.

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Всего по координации Минэнерго для нужд "Херсоноблэнерго" распределено около 230 тонн оборудования.

Энергосистема Херсонской области

По состоянию на 12 ноября 2022 года Россия разрушила всю энергосистему Херсона. Как заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, именно так оценили энергетики последствия оккупации города.

По состоянию на 20 апреля 2023 года Украине нужно было более $1 миллиарда на восстановление энергосистемы.

По мнению некоторых экспертов, россияне в следующий отопительный сезон могут снова попытаться погрузить Украину в темноту. Возможные ракетные атаки могут быть запланированы на октябрь и ноябрь 2023 года.

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