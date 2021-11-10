Тариф на голубое топливо будет зависеть от цен на газ в Европе.

В Украине надеются, что уже весной импортная цена газа снизится и роста тарифов для населения удастся избежать.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил один из чиновников, ознакомленный с достигнутыми между Украиной и МВФ договоренностями.

"Мы пока прогнозируем, что цена (по новому годовому контракту) будет плюс-минус такой же, как сейчас", – рассказал собеседник.

Однако положительно повлиять на газовый тариф в Европе (следовательно, и в Украине) может лишь увеличение транзита голубого топлива из РФ через Украину, на что Кремль пока не соглашается.

Читайте также"Белэнерго" опровергает информацию о приобретении поставки электроэнергии в УкраинуЭксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский, в свою очередь, заявляет о возможном падении тарифа на газ с 2022 года.

"Я думаю, что в ближайшее время цена останется на таком же уровне. Можно рассчитывать, что цены упадут весной. Однако сказать, что будет летом – достаточно сложно", – ответил аналитик.

Тарифы на газ в Украине:

30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании, которым предусмотрено, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

В то же время, в "Нафтогазе" заявляли, что школы, детские сады и больницы и другие бюджетные организации смогут купить газ по 13,7 грн за кубометр. Но это без учета налога на добавленную стоимость и цены транспортировки.

6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.

При этом для бытовых потребителей в нашей стране действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

13 октября "Нафтогаз" заявил, что намерен предложить частным предприятиям контракты на поставку газа с фиксированной ценой.

16 октября 2021 года в "Нафтогазе" заверили, что цена на газ для населения этой зимой не поднимется

Транзит газа через Украину:

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-сентябре 2021 года сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 32,6 млрд кубометров.

"Оператор ГТС Украины" предлагает около 80 млн куб. м в сутки дополнительных мощностей для транзита газа в Европу, однако результаты аукционов демонстрируют — "Газпром" не заинтересован в увеличении поставок.

Украинская ГТС используется менее чем на треть от общей транзитной мощности в 146 млрд куб. м в год. Эти незадействованные мощности, что вдвое превышают мощности "Северного потока-2", могут быть использованы для увеличения поставок газа в ЕС.

1 октября "Газпром" остановил транспортировку газа через Украину в Венгрию. Это стало следствием подписания между сторонами нового долгосрочного контракта на поставку газа в обход Украины и провоцирует рост цен на газ в Европе.

12 октября 2021 года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз поможет Украине с газом.

Автор: Яна Ставская