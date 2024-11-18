Отключения света по областям Украины не будут одинаковы. Очень сложная ситуация в Одесской области и Сумах.
Директор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире Киев 24 отметил, что период восстановления энергообъектов в этих регионах будет длиться дольше, чем в среднем по стране.
"Я думаю, что 2-2,5 недели шаг за шагом в Одесской области и Одессе будет улучшаться энергообеспечение. Что касается других регионов, то у Сумах будет сложно, сейчас в Ривне идет восстановление того, что повреждено. Тут тоже понадобиться 2-3-4 недели чтобы восстановить элементы оборудования, которое пострадало", - отметил эксперт.
При этом он указал, что столица сейчас идет со всей страной.
"Эти отключения из-за ограничений выдачи атомных электростанций. Я надеюсь, что в течении 5-7 или максимум 10-12 дней Киев будет уже без ограничений", - объяснил Харченко.
Также он дал прогноз по отключениям, в случае похолодания в Украине до -10…-12°C.
"Ситуация такая, что как только восстановили какие-то элементы генерации и передачи, как в них прилетает. Это соревнование их (российских, – УНИАН) ракет с нашей способностью восстанавливать. Я думаю, что при температуре -10…-12°C одна очередь отключений точно понадобиться", - подытожил директор центра исследований энергетики.
Отключения света в Украине - последние новости
В Украине с 18 ноября запланированы стабилизационные отключения света с 6:00 до 22:00 часов.
Позже генеральный директор энергопоставщика Сергей Коваленко сообщил, что у жителей Киева и Днепропетровской области будет график фактических отключений по адресу.
Утром 18 ноября в некоторых областях Украины временно отменили графики отключений света.