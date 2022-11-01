По мнению эксперта, атаки РФ по объектам критической инфраструктуры Украины и перебои со светом не должны сказаться на рынке топлива.

В Украине не будет резких колебаний цен натопливо в ноябре 2022 года. Атаки России на объекты критической инфраструктуры и перебои со светом не повлияют на рынок топлива в Украине.

Такое мнение высказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, пишут "Факты".

По его словам, существенных изменений на рынке топлива в Украине пока не ожидается.

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"Ситуация очень нервная, потому что ожидаем с 5 декабря эмбарго на импорт российской нефти в Европу, и есть достаточно существенная нервозность на рынках. Но видим, что цены держатся какого-то коридора - по 90-95 за баррель нефти. Это немного выше, чем было в сентябре, но и роста существенного не происходит", - отметил Куюн.

Эксперт подчеркнул, что даже по сравнению с октябрем резкого колебания цен на топливо в Украине тоже не ожидают. Однако не исключен небольшой рост цен на дизельное топливо и сжиженный газ.

"Видим, что есть определенный потенциал для роста цен на дизтопливо, но это в пределах 1 грн за литр. Относительно бензина стабильная ситуация, не ожидаем никаких изменений. За сжиженным газом тоже возможны небольшие корректировки, потому что сейчас наметился небольшой дефицит на рынках Европы этого продукта и может быть небольшой рост цен", - отметил он.

Вместе с тем по мнению Куюна, даже атаки РФ по объектам критической инфраструктуры Украины и перебои со светом не должны сказаться на рынке топлива.

"Мы прошли сезон активного потребления, который был обусловлен аграрными работами. Сейчас рынок вошел в так называемый мертвый сезон, то есть потребление низкое. Поэтому я думаю, это никак не повлияет на цены", - пояснил он.

Война в Украине: рынок топлива

После начала полномасштабной войны РФ против Украины власти снизили налоговое давление на топливную отрасль, чтобы решить проблему с дефицитом горючего: в марте были отменены акцизы, а НДС был уменьшен с 20% до 7%.

За май в Украине автогаз подорожал на 10 грн. Своего пика средняя цена на него достигла в июне, взлетев до уровня 42 грн/л.

С середины июня на украинских автозаправочных станциях продукт начал постепенно дешеветь. За полтора месяца цена упала примерно на 13 грн.

К середине августа украинские АЗС сменили ценник на автогаз.

21 сентября Верховная Рада приняла закон о возврате акцизов на топливо.

28 сентября президент Зеленский подписал соответствующий закон. Согласно документу, были возвращены акцизы в размере: бензин – 100 евро за 1000 литров; дизель – 100 евро за 1000 литров; биотопливо – 100 евро за 1000 литров; газ-52 евро за 1000 литров.

Ранее, как писал УНИАН, в Нацбанке сделали свой инфляционный отчет. Согласно этому прогнозу топливо в Украине существенно подорожало в этом году (66%) и будет дорожать до 20% ежегодно.

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