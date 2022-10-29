Баку собирается поставлять на международные рынки 157 ГВт электроэнергии через Грузию.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину представители Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии практически достигли соглашения о поставках электроэнергии в ЕС.

Об этом заявил вице-премьер Грузии, глава минэкономики Леван Давиташвили, сообщает "Грузия Online".

"В ближайшее время между Грузией, Румынией, Венгрией и Азербайджаном будет достигнуто соглашение для того, чтобы все четыре страны одновременно сумели осуществить этот проект, потому что это инвестиция в несколько миллиардов и одновременно это позволит подключить непосредственно Грузию к энергоструктурам ЕС", - сказал он.

Видео дня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку собирается поставлять на международные рынки 157 ГВт электроэнергии через Грузию.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов обсудил возможность прокладки линии электропередач по дну Черного моря – проект, который Грузия и Азербайджан рассчитывают реализовать с участием Румынии и Венгрии.

В свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили в Будапеште заявил, что Венгрия нуждается в закупке электроэнергии из Азербайджана через Грузию.

Поставки электроэнергии в ЕС:

Украинская энергосистема с 16 марта 2022 года работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.

В конце марта начался экспорт электроэнергии из Украины в Польшу, а в мае - в Молдову.

С 30 июня Украина начала коммерческий экспорт электроэнергии в ЕС. Первым направлением для снабжения стала Румыния.

С конца июня объем коммерческого экспорта электроэнергии в ЕС составлял 100 МВт.

7 июля начался экспорт электроэнергии в Словакию. Общий объем коммерческого экспорта с конца июня составляет 100 МВт.

28 июля операторы систем передачи континентальной Европы (ENTSO-E) разрешили увеличение экспорта украинской электроэнергии в Европу до 250 МВт.

2 сентября Украина увеличила экспорт государственной электроэнергии.

10 октября Россия начала уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру. Экспорт электроэнергии из Украины был остановлен.

Вас также могут заинтересовать новости: