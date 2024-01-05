Выросли фьючерсы на нефть марки Brent и WTI.

В пятницу, 5 января, цены на нефть резко выросли после новостей из США относительно инфляции и планов госсекретаря Энтони Блинкена посетить Ближний Восток для урегулирования конфликта, пишет Reuters.

Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 32 цента, или 0,4%, до 77,91 доллара за баррель, а на нефть марки West Texas Intermediate – на 43 цента, или 0,6%, до 72,62 доллара.

Журналисты отмечают, что протоколы заседания ФРС не дали прямых подсказок о том, когда может начаться снижение процентных ставок в США, но обсуждения сигнализировали, что инфляция находится под контролем. Также прослеживается растущая обеспокоенность по поводу рисков, которые "чрезмерно ограничительная" денежно-кредитная политика может нести для экономики.

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"Более низкие процентные ставки уменьшают расходы потребителей на кредиты, что может способствовать экономическому росту и спросу на нефть", – пишет агентство.

Кроме того, по данным Reuters, Блинкен отправился на Ближний Восток чтобы помочь предотвратить расширение конфликта.

Российская нефть

Ранее УНИАН писал, что Индия прекратила принимать танкеры с российской нефтью после того, как США начали кампанию преследования "теневого флота Путина".

В то же время примерно треть поступлений федерального бюджета РФ покрывается нефтегазовыми доходами. Уровень зависимости российского бюджета от указанных поступлений не изменился.

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