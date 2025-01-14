Эксперты ожидают значительного ценового влияния новых санкций на поставки российской нефти.

Цены на нефть остановились вблизи четырехмесячных максимумов. Внимание рынка приковано к последствиям новых санкций США в отношении экспорта российской нефти Индии и Китаю.

Издание Reuters пишет, что цены подскочили на 2% 13 января после того, как Министерство финансов США ввело санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также 183 судов "теневого флота" России.

14 января фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 54 цента до 80,47 доллара за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate упала на 53 цента до 78,29 доллара за баррель.

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"Поскольку несколько стран ищут альтернативные источники топлива, чтобы приспособиться к санкциям, возможно, нас ожидают новые подвижки, даже если цены немного снизятся, если завтрашние данные по индексу потребительских цен в США окажутся несколько выше ожиданий", - сказал Харалампос Писсурос, старший инвестиционный аналитик брокерской компании XM.

Рост базовой инфляции выше прогноза в 0,2% может снизить вероятность дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системы, что обычно поддерживает экономический рост и может повысить спрос на нефть.

Хотя аналитики по-прежнему ожидают значительного ценового влияния новых санкций на поставки российской нефти, их воздействие на физический рынок может быть менее выраженным, чем можно предположить.

Ситуация на нефтяном рынке - последние новости

Шесть стран ЕС призвали Европейскую комиссию снизить максимальную цену на российскую нефть, которая сейчас составляет 60 долларов за баррель, чтобы снизить доходы Москвы для ведения войны в Украине.

При этом государственные нефтяные компании и крупные частные нефтеперерабатывающие предприятия Китая скупают сырую нефть с Ближнего Востока и других стран, опасаясь перебоев в поставках топлива из-за ужесточения санкций против РФ и Ирана.

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