Аналитики ожидают добровольного сокращения добычи нефти странами ОПЕК+.

Цены на сырую нефть выросли на азиатских торгах в среду из-за ожиданий, что основные игроки продолжат сокращать добычу и что потребление топлива будет расти с началом пикового летнего сезона спроса. Об этом пишет Reuters.

Июльские фьючерсы на нефть Brent выросли на 18 центов, или 0,2%, до 84,40 долл за баррель по состоянию на 06:30 GMT. В то же время июльские фьючерсы на американскую West Texas Intermediate поднялись на 28 центов, или 0,3%, до 80,11 долл. Заметим, что оба показателя выросли более чем на 1% днем ранее.

Оптимизм в рынки вселили надежды на то, что ОПЕК+ продолжит сокращать добычу. Аналитики рассматривают такой шаг как согласованную попытку стабилизировать цены и восстановить баланс на рынке нефти.

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"Кроме того, начало летнего сезона путешествий в США стимулирует сезонный рост потребления и обычно способствует положительной динамике цен на нефть", – говорит основательница исследовательской фирмы SS WealthStreet Сугандха Сачдева.

"Предварительные данные свидетельствуют о том, что относительно большое количество поездок в отпуск в США было осуществлено на праздник Дня памяти, который является традиционным началом автомобильного сезона. Авиаперевозки также оставались на высоком уровне", – говорит стратег ANZ Bank Дэниел Хайнс.

Определенную поддержку цен обеспечил и новый этап боевых действий в Секторе Газа и опасения относительно дальнейшей эскалации.

Нефтяной рынок – последние новости

Ранее, напомним, сообщалось, что экспорт нефти из России снизился до двухмесячного минимума.

Впрочем, это вряд ли существенно ударит по экономике РФ, ведь по итогам апреля Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Более того, эксперты выяснили, что поставки российской нефти в Индию в прошлом месяце выросли до девятимесячного максимума.

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