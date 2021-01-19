Подорожание электроотопления. Как власть собирается выходить из скандальной ситуации

На рынке электроэнергии очередная проблема. Из-за решения Кабмина отменить льготную цену на свет для населения, в тупике оказались потребители с электроотоплением, на которое многие годы власти призывали перейти. Суммы в платежках вырастут в разы. УНИАН разбирался, как ситуацию пытается разрулить правительство и будут ли его предложения действенными.

На рынке электроэнергии Украины очередной скандал. Ситуацию спровоцировало постановление Кабмина об отмене с 1 января 2021 года льготной цены на электроэнергию для населения – 90 копеек за первые 100 кВт-час. Стоимость «света» установлена на едином уровне - 1,68 гривни за кВт-час. В результате этого решения была отменена и льгота в 90 копеек за первые 3000 кВт-час при использовании электричества для отопления.

В постановлении Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, перечислены все новации. Так, право на льготные тарифы потерял ряд категорий: население, которое живет в домах с электрическим отоплением, а также те, кто проживают в многоквартирных не газифицированных домах, и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения.

Потеряли свои льготы и многодетные, приемные семьи, и детские дома семейного типа. Ранее они пользовались тарифом 90 коп/кВт-ч, независимо от потребленных объемов. Теперь для них тоже действует единый тариф 1,68 грн/кВт-ч.

Не будет больше льгот и для общежитий с общим домовым счетчиком, а также для граждан, которые проживают в 30-километровой зоне от АЭС. Эта категория пострадала больше других. Так, ранее у них была 30%-я «экологическая» скидка на электроэнергию, которая, к тому же, суммировалась с льготными 3000 кВт при переходе на электрическое отопление. Такие преимущества стимулировали жителей городов-спутников АЭС переходить на такой вид обогрева жилья. Теперь же они оказались в тупике.

Вместе с тем, новые тарифы не коснулись владельцев многозонных счетчиков – установленные для них цены остались без изменений, как и ночная расценка.

Возмущенные потерей электропривилегий люди выставили на сайтах Кабмина и президента свои петиции, которые активно набирают голоса. Требования к власти сводятся к одному: вы нас призывали отказаться от централизованного отопления в пользу электроэнергии, реализовывались соответствующие программы, по этому пути пошли целые города, а теперь все сошло на нет. Теперь ущемленные люди требуют вернуть 30% скидку на электроэнергию для населения, постоянно проживающего в 30-километровой зоне атомных электростанций, а также пересмотреть тариф для людей, которые решились, на фоне рекламы правительством низких тарифов, перейти на электроотопление.

Обещание помочь

Попав в очередной скандал, премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января на заседании Кабмина дал министерствам социальной политики и финансов поручение разработать систему субсидирования украинцев, которые используют для отопления электроэнергию.

«Учитывая, что с 1 января был установлен единый тариф на электроэнергию, поручаю Министерству социальной политики и Министерству финансов направить механизм субсидирования, который поможет людям, использующим электроэнергию для отопления своих домов», - сказал премьер.

Он также отметил, что в январе, по причине повышения тарифов, вырастут и размеры субсидий. На данный момент помощь государства получают 3,1 млн домохозяйств. Средний ее размер составляет 1600 гривен.

«Около 400 тысяч домохозяйств сейчас пользуются электроотоплением. Это и города, там, где были тарифы в 30-километровой зоне атомных станций, льготные тарифы, и просто был льготный тариф на 3000 киловатт для таких домохозяйств. Правительство предлагает механизм субсидий, то есть монетизации этой льготы. Раньше это была перекрестная субсидия со стороны «Энергоатома», сейчас это будет просто прямая субсидия для домохозяйств со стороны правительства, будет выдаваться стандартными механизмами выдачи субсидий», - рассказал первый заместитель председателя парламентской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

По его словам, для получения такой субсидии нужно будет обратиться в Министерство социальной политики. Корниенко не исключил, что правительство предусмотрит возможность и онлайн-обращений.

«Она (субсидия) будет выдаваться, начиная с января. То есть, даже задним числом, если люди будут регистрироваться уже в феврале, она будет им попадать и за январь, и за февраль, соответственно, и дальше за март», - пояснил ситуацию депутат, уточнив, что размер помощи государства составит около 1 тысячи гривен.

Минсоцполитики на своем сайте уже обнародовало новость: «Во исполнение поручения Кабинета министров относительно принятия мер для обеспечения надлежащего уровня социальной защиты для домохозяйств, использующих электроэнергию для индивидуального отопления, которые нуждаются в государственной поддержке в условиях установления единых фиксированных цен на электроэнергию для бытовых потребителей, Минсоцполитики обратилось в Минэнерго и НКРЕКУ с просьбой организовать работу по информированию поставщиками таких потребителей о возможности оформления жилищной субсидии».

Простыми словами, министерство поручило областным государственным администрациям наладить связь между органами соцзащиты населения и поставщиками электроэнергии, которые должны разъяснить украинцам, как государство собирается поддержать их с оплатой коммунальных услуг. Сами же ОГА должны оперативно рассматривать обращения населения и назначать субсидии.

Мнение экспертов

«Далеко не всем смогут компенсировать затраты на электроотопление. Тысяча гривен – не та сумма, которая их покроет, - отмечает эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич. - Если взять, к примеру, отопление частного дома при холодной зиме, как это происходит сейчас, то такой суммы может не хватить для домохозяйства».

По его словам, все происходящее – это попытка государства заставить потребителя платить больше. «В свое время стимулировали электроотопление. И люди, понадеявшись на низкий тариф, перешли на него. А теперь эти граждане попали в ловушку. Я знаю людей, которые живут под Киевом в частных домах, они, в среднем, на элекроотопление выкладывали в месяц 3-3,5 тысячи гривен. Причем это – не основное жилье и дома небольшие. По новому тарифу теперь оплата составит порядка 10 тысяч гривен. Понятно, что тысяча гривен им не поможет. Но если речь идет о квартире - есть же многоквартирные дома, которые перешли на электроотопление, то в данном случае решение правительства еще может как-то сработать. Но для домохозяйств - не выход. Еще многое, повторюсь, зависит от погоды в отопительный сезон», - отметил эксперт.

Он обращает внимание на колоссальные диспропорции на рынке электроэнергии. Речь идет о десятках миллиардов гривен. «Ситуация настолько плохая, что власть ищет выход в такой способ. Пытаются найти деньги, в том числе за счет бытового потребителя. Для промышленности уже больше некуда повышать конечную стоимость. Она и так достаточно высокая», - резюмировал Марунич.

Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский считает решение правительства о предоставлении субсидий взамен отмены льготного тарифа на электроэнергию популистским: «Это - абсолютно популистское решение. Как и фиксированная цена на газ. По каким критериям будут определяться субсидианты? Откуда в бюджете дополнительные 400 млн гривен, если выдать тысячу каждому из 400 тысяч домохозяйств на электроотоплении? Это все - авральное тушение пожара, без системы. Нужно менять правила на рынке, а не фасад за счет бюджета «красить». Власти пытаются залатать дыры, которые возникли в расчетах на энергорынке, за счет населения».

Какой будет схема предоставления субсидий для тех, кто отапливает свои жилища электроэнергией, станет известно в ближайшие дни. По крайней мере, это пообещал премьер Шмыгаль. По его словам, механизм уже разработан, он предусматривает прямые выплаты.

«У нас тысячи людей на него (электроотопление) перешли, и мы имели льготный тариф. Кабмин разработал и в ближайшее время примет механизм, который предусматривает прямые выплаты людям, у которых установлено такое электроотопление. Это будут прямые выплаты, без привязки к тому, какие у человека доходы. То есть, это не субсидия в классическом понимании, это будет компенсация за повышение тарифа или монетизация льгот, которая пройдет с 1 января», - отметил премьер.

Хочется верить, что государство сможет выкрутиться из этой электроситуации. Но более вероятным выглядит то, что вскоре всю Украину накроют тарифные бунты.

Нана Черная

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