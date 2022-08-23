Министр энергетики страны обвинил предыдущее правительство в прекращении поставок газа из России.

Правительство Болгарии начнет переговоры о возобновлении поставок газа по контракту с "Газпромом".

Об этом заявил министр энергетики Болгарии Росен Христов, сообщает "Свободна Европа".

По его словам, возобновление переговоров с российским "Газпромом" по поставкам газа является неизбежным. Также, чиновник обвинил предыдущее правительство в прекращении поставок газа из России.

"Мы довели отношения с Россией до предела. Такого никогда не было. Мы выслали всех дипломатов. Мы прекратили всякое общение...",- сказал Христов.

В июне Болгария выслала 70 российских дипломатов и чиновников по подозрению в шпионаже.

В конце апреля "Газпром" в одностороннем порядке и в нарушение контракта прекратил поставки газа в Болгарию. Это произошло из-за отказа страны оплачивать поставки природного газа по новой схеме - в рублях, что не соответствует заключенным ранее контрактам.

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