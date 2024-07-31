Риск эскалации войны на Ближнем Востоке толкает цены вверх

Цены на газ в Европе продолжают расти. Такая ситуация подчеркивает растущие опасения по поводу поставок топлива на фоне геополитических рисков.

Издание Bloomberg пишет, что в среду базовые фьючерсы выросли на 2,6% и достигли отметки 36 евро за мегаватт-час - уровня, который считается высоким для лета. Контракты растут уже четвертый день, поскольку трейдерам становится все сложнее запасать газ на зиму.

Беспокойство по поводу возможной эскалации на Ближнем Востоке оживляет рисковые настроения в то время, когда трейдеры уже столкнулись с более жесткой конкуренцией с другими крупными покупателями сжиженного природного газа, такими как Китай и Египет. Газовый рынок Европы оказался чувствительным к перебоям в поставках этим летом, в основном потому, что теперь он зависит от поставок со всего мира.

Видео дня

Потоки СПГ в Европу в июле были примерно на 30% ниже среднего уровня. В то время как хранилища региона загружены по сезону, а из Норвегии поступает больше СПГ, на этой неделе на большей части континента установилась жаркая погода, что повышает спрос на кондиционеры.

Между тем, австрийская компания OMV AG заявила, что забронировала новые трубопроводные мощности через Германию, стремясь обезопасить свои поставки энергоносителей на случай дальнейших перебоев с российскими поставками в регион. Австрия и Словакия являются основными оставшимися европейскими импортерами трубопроводного газа из РФ после того, как два года назад "Газпром" сократил поставки в Германию и другие страны.

Голландские фьючерсы, являющиеся эталоном европейского газа, выросли на 2,4% до 35,91 евро за мегаватт-час в 9:24 утра в Амстердаме.

Цены на газ в Европе - последние новости

Цена на газ в Европе в марте подскочила до самого высокого уровня в этом году после сбоя на газоперерабатывающем заводе в Норвегии. Сложившаяся ситуация подчеркивает важную роль норвежских поставок после отказа от российского импорта.

Тогда цена европейского эталона TTF превысила 38 евро за мегаватт-час, поднявшись более чем на 13%, что является самым высоким показателем с начала декабря.

Вас также могут заинтересовать новости: