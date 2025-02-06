По словам аналитика, может быть определенный радиоактивный выброс в случае попадания в АЭС.

Любая ракетная атака, за исключением ядерного оружия, вряд ли сможет разрушить одну из действующих АЭС на территории Украины. Об этом заявил политический аналитик, эксперт по ракетно-ядерному вооружению, бывший инженер-конструктор КБ "Южное" Александр Кочетков в эфире Киев24.

"И даже если эта ракета или беспилотник попадет в хранилище отработанных ядерных отходов, ядерного топлива, то там может быть определенный радиоактивный выброс, но не на большой площади, который будет исчисляться метрами, десятками метров, не более", - заверил эксперт.

В то же время по его словам, проблема возникает в другом.

"Если любая атомная электростанция производит энергию, то из нее идет энергия, которую можно использовать для того, чтобы она работала. То есть она производит и употребляет электрическую энергию за счет этого электромотора, который гоняет воду и осуществляет охлаждение так называемой активной реакторной зоны, которая очень раскалена. И если там не будет охлаждения, вода в тех трубах закипит, превратится в пар, и тогда может произойти тепловой взрыв этой рабочей зоны, то есть полное повторение того, что произошло на Чернобыльской АЭС в 1986 году", - подчеркнул Кочетков.

Он добавил, что таким образом в атмосферу попадет огромный выброс радиоактивных материалов, радиоактивной пыли и заражение очень большой площади.

"Вот о чем он (руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси) собственно говорит, что если атаковать подстанции, то может возникнуть потенциальная ситуация, что какая-то из наших АЭС будет лишена питания и там возникает угроза такого внутреннего теплового взрыва, однако такая вероятность невелика", - подчеркнул Кочетков.

Напомним, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что российские обстрелы энергосистемы Украины могут вызвать ядерную аварию. В частности, на своей странице в соцсети X он опубликовал фотографии, на которых посещает подстанцию "Киевскую" вместе с министром энергетики Германом Галущенко.

Украинские АЭС - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на первой встрече с РФ будет поднят вопрос освобождения Запорожской АЭС. Также он отметил, что во время оккупации объекта Россия взяла в заложники и бросила за решетку двух украинских энергетиков, которые работали на ЗАЭС.

Кроме того, в начале января МАГАТЭ заявило о взрывах и пулеметных очередях возле Запорожской АЭС. В агентстве отметили, что в результате инцидента жертв и пострадавших нет, оборудование электростанции также не получило повреждений.

Вас также могут заинтересовать новости: