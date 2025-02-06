Таким образом Александр Кочетков прокомментировал заявление руководителя МАГАТЭ об угрозе ядерной аварии / коллаж УНИАН, скриншот, фото УНИАН

Любая ракетная атака, за исключением ядерного оружия, вряд ли сможет разрушить одну из действующих АЭС на территории Украины. Об этом заявил политический аналитик, эксперт по ракетно-ядерному вооружению, бывший инженер-конструктор КБ "Южное" Александр Кочетков в эфире Киев24.

"И даже если эта ракета или беспилотник попадет в хранилище отработанных ядерных отходов, ядерного топлива, то там может быть определенный радиоактивный выброс, но не на большой площади, который будет исчисляться метрами, десятками метров, не более", - заверил эксперт.

В то же время по его словам, проблема возникает в другом.

"Если любая атомная электростанция производит энергию, то из нее идет энергия, которую можно использовать для того, чтобы она работала. То есть она производит и употребляет электрическую энергию за счет этого электромотора, который гоняет воду и осуществляет охлаждение так называемой активной реакторной зоны, которая очень раскалена. И если там не будет охлаждения, вода в тех трубах закипит, превратится в пар, и тогда может произойти тепловой взрыв этой рабочей зоны, то есть полное повторение того, что произошло на Чернобыльской АЭС в 1986 году", - подчеркнул Кочетков.

Он добавил, что таким образом в атмосферу попадет огромный выброс радиоактивных материалов, радиоактивной пыли и заражение очень большой площади.

"Вот о чем он (руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси) собственно говорит, что если атаковать подстанции, то может возникнуть потенциальная ситуация, что какая-то из наших АЭС будет лишена питания и там возникает угроза такого внутреннего теплового взрыва, однако такая вероятность невелика", - подчеркнул Кочетков.

Напомним, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что российские обстрелы энергосистемы Украины могут вызвать ядерную аварию. В частности, на своей странице в соцсети X он опубликовал фотографии, на которых посещает подстанцию "Киевскую" вместе с министром энергетики Германом Галущенко.

Украинские АЭС - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на первой встрече с РФ будет поднят вопрос освобождения Запорожской АЭС. Также он отметил, что во время оккупации объекта Россия взяла в заложники и бросила за решетку двух украинских энергетиков, которые работали на ЗАЭС.

Кроме того, в начале января МАГАТЭ заявило о взрывах и пулеметных очередях возле Запорожской АЭС. В агентстве отметили, что в результате инцидента жертв и пострадавших нет, оборудование электростанции также не получило повреждений.

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