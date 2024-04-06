Резкий рост может произойти в том случае, если Иран нанесет удар по Израилю, что вызовет подорожание нефтепродуктов.

В Украине цена бензина может резко подскочить. Это произойдет в случае, если Иран нанесёт удар по Израилю, что повлечет рост цен на нефть. Такое допущение сделал основатель и экс-владелец АЗС Prime и участник топливного рынка Дмитрий Лёушкин на своей странице в социальной сети Facebook.

Накануне сразу несколько источников сообщили, что Иран намерен нанести удар по Израилю в отместку за бомбардировку Израилем иранского консульства в Сирии. По данным ЦРУ, которыми поделились американские СМИ, Тегеран будет проводить массированную атаку с применением роя беспилотников и баллистическими ракетами, а само нападение должно состояться до конца праздника Рамадан.

"Вскоре вполне вероятен удар Ирана по Израилю и нефть по 100+ за баррель. При этом раскладе у нас до 65 грн за литр бензина", - написал Лёушкин.

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В настоящий момент в Украине цены на бензин марки А95+ колеблются в диапазоне от 52.50 до 59.99 грн за литр; А95 - от 49.90 до 57.49 грн за литр; А92 - от 49.98 до 53.98 грн за литр; и на дизельное топливо - от 48,00 до 58,99 гривень за литр.

Напомним, котировки на "черное золото" на фоне новостей о возможном начале активных боевых действий на Ближнем Востоке и связанной с этим сокращением добычи продолжают расти. Так, впервые с октября 2023 года цена на марку Brent поднялась выше 90 долларов.

Война Ирана с Израилем

Ранее ЦРУ, как сообщало издание Voxnews, предупредила Израиль ожидать военного ответа от Ирана в течение 48 часов. Несмотря на то, что Израиль не взял на себя ответственность за нападение на посольство Ирана в Сирии в понедельник, высокопоставленные чиновники Тегерана отреагировали на удар, при котором был убит высший командующий КСИР в Сирии, заявив, что их страна уже имеет полное право ответить на нападение Израиля на их консульство.

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