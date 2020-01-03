Газовые войны: Украина отвоевывает свое место на энергетической карте

Одно из главных событий уходящего 2019 года в энергетической сфере Украины состоялось как раз за считанные часы до наступления нового десятилетия. Когда страна устанавливала новогодние елки и закупала продукты для праздничного стола, в украшенной к Рождеству столице Австрии было заключено соглашений между Украиной и Россией о продлении транзита российского газа украинскими трубопроводами в Европу на пятилетний срок.

30 декабря в Вене по итогам четырехдневных переговоров представители Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», «Оператора ГТС Украины» и российского «Газпрома» подписали пакет соглашений, необходимых для продолжения транзита до 2024 года включительно.

Согласно договору, за эти годы Украина получит от транзита российского газа минимум 7,2 миллиардов долларов, а «Газпром» обязуется прокачать через нашу газотранспортную систему 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубических метров - в последующие четыре года.

При этом соглашение предусматривает европейский принцип «качай или плати», то есть российский газовый монополист будет оплачивать транзит гарантируемых объемов, даже если поставит меньше.

При желании поставить больше «Газпрому» придется бронировать дополнительные мощности по более высоким ценам.

Как отметил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, «Газпром» может воспользоваться такой опцией уже в 2020 году, прокачав не 65 миллиардов кубических метров газа, а 75 миллиардов.

«По имеющейся информации, у РФ пока нет судна, которое могло бы достроить «Северный поток-2». Если это предположение верно, то в таком случае объем транзита газа по украинской территории может достичь 75 миллиардов кубометров. Почему такая цифра? Легко объяснить: действующий текущий транзит - это примерно 90 миллиардов кубометров, мы точно потеряем из-за «Турецкого потока» минус 15 миллиардов кубометров. Остается 75 миллиардов кубометров. Я бы ожидал примерно на этом уровне», - отметил он.

Заключению соглашения предшествовали трудные переговоры в нескольких европейских столицах: Брюсселе, Вене, Берлине и даже Минске. Сторонам никак не удавалось найти баланс интересов.

Украина настаивала на десятилетнем контракте по европейским правилам с минимальными ежегодными объемами прокачки в 60 миллиардов кубическим метров газа.

Россия же вовсе отказывалась рассматривать другие варианты, кроме как заключения транзитного контракта на один год при условии, что стороны (читай – Украина) аннулируют взаимные претензии в международных арбитражах.

Для нашей страны это означало отказ от уже выигранных по результатам Стокгольмского арбитража почти 3 миллиардов долларов, от нового иска на 12 миллиардов долларов, основанием для которого было прекращение транзита с 2020 года, а также штрафа Антимонопольного комитета Украины к «Газпрому» на 7 миллиардов долларов.

Условия путинской России были для Украины неприемлемы, и Европа под занавес года вновь начала балансировать на грани очередной газовой войны.

Синица в руках

В укрощении аппетитов Владимира Путина и «Газпрома» помогли санкции США против морских газопроводов России, вступившие в силу в середине декабря. Фактически, американские законодатели заморозили строительство газопровода «Северный Поток-2» на неопределенное время, так как европейские компании, имеющие технологии строительства подобных сложных объектов, мгновенно вышли из проекта.

Для «Газпрома» стало невозможным сохранить уровень поставок газа в ЕС на уровне прошлых годов без украинской газотранспортной системы, как минимум, в течение 2020 года, пока Россия не обзаведётся необходимыми средствами и технологиями для самостоятельней достройки газопровода.

С высокой долей вероятности такой репутационный и экономический удар российский газовый монополист не пережил бы.

Немалую роль в достижении договорённостей сыграло и завершение Украиной реформы госхолдинга «Нафтогаз» по отделению газотранспортной системы, которая с 1 января 2020 управляется независимым оператором.

Поэтому стороны все-таки смогли найти баланс требований. Украина отказалась от иска на 12 миллиардов долларов, а также от штрафа АМКУ. При этом наша страна получила гарантированный транзит в течение пяти лет, а также выплату до конца 2020 года почти трех миллиардов долларов согласно решению Стокгольмского арбитража.

Впервые за многие годы позиции Украины в газовом вопросе были сильнее, чем у северного соседа. К тому же, руководство страны, учитывая невыполнение прошлогоднего госбюджета на миллиарды гривен и пиковые выплаты по долгам в 2020 году, решило не идти ва-банк и, по принципу «лучше синица в руках», пошло на заключение компромиссного договора с Россией.

Ограниченный срок гарантированного транзита в пять лет, а не на десять, как планировалось ранее, не дает нам времени на раскачку. Украине необходимо в сжатые сроки завершить начатые реформы, нарастить собственную добычу газа и снизить потребление энергоресурсов. Только экономически сильная и энергонезависимая Украина сможет и в будущем на равных противостоять агрессивному соседу.

Падение мировых цен на газ

Одним из знаковых мировых событий, непосредственно затрагивающих кошельки украинцев, стало рекордное падение в прошлом году цен на газ в Европе.

Традиционно цены на европейских энергетических рынках росли в зимний период и незначительно снижались в межотопительный сезон.

Однако, ожидая очередной газовой войны между Украиной и Россией, европейские страны в прошлом году заполнили свои хранилища газа «под завязку», чему также способствовали рекордные поставки американского сжиженного газа.

Это стало основной причиной рекордного падения цен, что сказалось и на стоимости топлива в Украине. Минимального значения цены достигли в сентябре.

Согласно данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, средняя цена импортного природного газа в сентябре 2019 года составила 174,7 доллара за тысячу кубометров, тогда как за аналогичный период 2018 года средняя цена импортного природного газа составляла 304,4 доллара за тысячу кубометров.

Помимо ожиданий очередного газового кризиса, на руку европейским потребителям также сыграла сезонность потребления энергоресурсов в Азии.

Так, основными потребителями сжиженного газа являются азиатские страны, например, Япония и Китай, уровень потребления в которых в зимний период существенно превышает потребление летом.

При этом в Азии нет необходимых мощностей по хранению газа, поэтому поставщики в летний период перебрасывают объемы LNG на европейский рынок для хранения его в местных хранилищах. Это создает существенный профицит предложения в Европе, что приводит к падению цен.

Эксперты ожидают, что такая тенденция сохранится в течение ближайших лет, пока, например, в Китае не будут построены необходимые мощности по хранению газа.

Для нашей страны это позволяет относительно безболезненно перейти на рыночные цены для населения, что должно произойти уже с 1 мая 2020 года.

Однако, чтобы снизить влияние ценовых качелей на европейских энергетических рынках, Украине необходимо в течение ближайших лет полностью отказаться от импорта газа, который пока занимает около трети в структуре отечественного потребления.

Газодобыча на старте

Кабинет министров еще в 2016 года запланировал, что уже через пять лет Украина обретет газовую независимость, то есть полностью откажется от импорта газа. Правительственная концепция развития газодобывающей отрасли предусматривала увеличение общей добычи газа в стране до 27 миллиардов кубометров и снижение его потребления до такого же значения.

Достижение установленных целей дало бы возможность Украине сдерживать стоимость газа внутри страны, несмотря на возможные скачки цен в Европе, а также усиливало бы наши позиции в энергетических спорах с северным соседом. К сожалению, эти планы потерпели неудачу.

В 2019 году в Украине было добыто более 20,7 миллиардов кубометров газа, что на один процент меньше, чем в 2018 году, и лишь на 4,5 процента больше, чем в 2016 году, когда были одобрены планы правительства.

Добыча крупнейшей газодобывающей госкомпании «Укргазвыдобування» за 12 месяцев 2019 года сократилась на 3,4 процента и составила 14,9 млрд куб. м.

При этом, нефтедобывающая компания «Укрнафта» в 2019 году увеличила добычу на 7 процентов - до 1,16 миллиардов кубометров газа. Добычу также нарастили частные предприятия, которые в прошлом году добыли 4,6 миллиарда кубометров, что на 5 процентов больше, чем в 2018 году.

Главные причины провала - затягивание в принятии важных для развития отрасли решений и законов. Эксперты считают, что фактическим стартом правительственной программы стал 2018 год, а не 2016 год, как изначально планировалось.

Острой проблемой также стало длительное отсутствие конкурсов по продаже добывающим компаниям новых лицензий на добычу газа. Например, «Укргазвыдобування» согласно плану правительства, должна была получить восемьдесят новых лицензий в 2016-2018 годах, однако, получила лишь семнадцать согласований.

При этом, месторождения компании, которые дают добычу 95 процентов газа, истощены на 87 процентов. В такой ситуации невозможно говорить о существенном наращивании добычи.

Орган, который отвечает за выдачу лицензий - Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедр), неоднократно попадала в коррупционные скандалы, что вызывало недовольство как участников рынка, так и руководства страны.

Ситуация изменилась только в 2019 году. Первые электронные аукционы по продаже лицензий на нефтегазовые участки были проведены 3 марта, на которых Госгеонедр реализовала три спецразрешения за 141 миллион гривень, что втрое превысило общую стартовую стоимость выставленных лотов.

В начале ноября главой Госгеонедр был назначен директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Оптимах, которому премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил навести порядок в ведомстве и дал понять, что новое руководство страны не потерпит коррупции.

За последние годы Украине не удалось достичь существенных результатов в наращивании собственной добычи газа, несмотря на наличие крупных запасов топлива в национальных недрах. Однако за это время был сформирован законодательный, регуляторный и технологический фундамент, который может принести свои плоды уже в 2020 году, что позволит нашей стране в ближайшем будущем стать независимой от импортного газа, пусть и позже, чем планировалось.

Приоритет энергоэффективности

Насущной национальной проблемой является сокращение потребления энергоресурсов. Ведь, к примеру, соседняя Польша с более крупной экономикой потребляет почти вдвое меньше газа, чем наша страна.

Такое расточительство государства должно прекратится, чему должна способствовать работа Фонда энергоэффективности, запуск которого планировался еще на 2017 год, однако полноценно заработает лишь в 2020 году.

Как отметил глава правительства Украины, в наступившем 2020 году на энергомодернизацию жилья будут выделены рекордные 6,8 млрд грн.

«Нам необходима масштабная термомодернизация. Для этого мы запустили инструмент, который называется Фонд энергоэффективности. Мы финализировали уже отдельные процедуры. Уже есть первые пилотные заявки. С 2020 года Фонд энергоэффективности заработает на полную мощность», - сказал Гончарук.

По его словам, экономия жителей термомодернизированного дома в отопительном сезоне может достигать 60 процентов.

Также правительство запускает пилотную программу по энергомодернизации тысячи многоэтажек в десяти городах Украины.

Как сообщил Гончарук, раньше инструменты энергетической эффективности, в том числе Фонд энергоэффективности, были созданы таким образом, что заявки на проекты подавались снизу-вверх. Сейчас правительство запустит параллельный инструмент, который позволит принимать заявки сверху-вниз, что даст возможность ускорить процесс подачи заявок на модернизацию жилья.

«Мы уже договорились с нашими международными партнерами и запускаем параллельный инструмент. То есть, сейчас нам нужно где-то десять городов, где мы проведем пилот, в которых тысячу объектов мы хотим сделать в 2020 году. Это потребует лидерства на уровне громад, и мы сейчас будем выбирать эти города», – сказал премьер-министр.

В правительстве возлагают большие надежды на масштабную энергомодернизацию страны, что должно запустить смежные отрасли, создать новые рабочие места, привлечь инвестиции, а также снизить валютные расходы на импорт энергоресурсов.

Прошедший год был одним из самых сложных для отечественной энергетики, ведь наша страна была вынуждена в условиях военной и экономической агрессии путинской России проводить реформы, болезненные как для простых людей, так и технически сложные для специалистов. Поэтому достижение хоть пока и скромных успехов позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, в котором наша страна будет играть не последнюю роль на энергетической карте мира.

Игорь Орел