Доначисления в платежках за газ: почему многомилионные штрафы не останавливают облгазы

Многие украинцы возмущены тем, что операторы газораспределительных сетей, которых часто называют общим понятием обл и горгазы, продолжают начислять дополнительные коэффициенты в платежках за газ, несмотря на запрет со стороны регуляторных органов.

В начале декабря Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на шестнадцать операторов газораспределительных сетей, входящих в «Региональную газовую компанию» («РГК») бизнесмена Дмитрия Фирташа. Общая сумма санкций составила 278 миллионов гривен: от пяти миллионов гривен для «Ривнегаза» и до пятидесяти миллионов для столичного «Киевоблгаза».

АМКУ обвинил компании в доначислении потребителям объемов газа, превышающих показатели счетчиков. В платежках граждан это отразилось в виде дополнительной строчки: «за приведение объемов газа к стандартным условиям». Так называемого, «морозного» коэффициента.

До этого, в течение года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), неоднократно штрафовала облгазы за те же самые нарушения.

«Операторы газораспределительных систем не имеют права приводить объемы потребленного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов», – заявил регулятор.

В обоих случаях, целью резонансных решений, было заставить облгазы прекратить дописывать потребленные объемы газа и вернуть гражданам суммы, начисленные сверх.

«АМКУ обязал ответчиков прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, устранить последствия нарушения путем осуществления перерасчета бытовым потребителям в части определения фактического объема потребления (распределения) природного газа по объекту бытового потребителя на основании данных счетчика газа, начиная с октября 2018 года», - сказано в решении регулятора.

«Грабеж населения»

Казалось бы, проблема с доначислениями бытовым потребителям газа после столь грозной расправы должна исчезнуть. Но на деле происходит иначе.

Комментируя решение Антимонопольного комитета в соцсетях, потребители говорят, что ни одно из решений регуляторов по этой проблеме не имеет реальной пользы для граждан.

«Я проиграла суд, потому что "Днепропетровскгаз" выиграл его у НКРЭКУ. И что с этих штрафов, если суд решил, что начисление правомерно? Облгазы снова подадут в суд, и никто перерасчет делать не собирается. Уже и за ноябрь 1,03 накрутили», - написала в комментарии на решение АМКУ одна из жительниц Днепра.

«Уже раз штрафовали, а воз и поныне там. Как начисляли коэффициент, так и продолжают. С октября уже начислили коэффициент 1,01. Сосед не платил коэффициент, так пришли и с угрозами отключения заставили заплатить за прошлый отопительный сезон», - поделился другой возмущенный потребитель.

"Николаевгаз" - не исключение, так и продолжают грабёж населения», - отметил в соцсети житель Николаева.

Причина малой эффективности решений регулятора с точки зрения потребителя заключается в том, что облгазы успешно оспаривают в судебном порядке штрафы и запреты и продолжают при любой возможности обдирать украинцев.

Всесильный суд и «абсурдность» ситуации

Агентству УНИАН в «Региональной газовой компании» пояснили, что одиннадцать решений регулятора о запрете доначислять коэффициент уже прошли апелляцию и отменены. Поскольку в судах органы власти не могут доказать юридическую правоту запрета таких начислений. Частично отменены и штрафы.

«Министерство энергетики неоднократно привлекалось к рассмотрению процесса в качестве третьей стороны. Но ни разу в судебном заседании ни представители регулятора, ни министерства не смогли предоставить доказательств, что данные объемы включены в тариф на распределение и не должны быть начислены потребителю», - сказали в компании.

В компании считают, что приведение объемов газа к стандартным условиям предусмотрено законом «О рынке природного газа», Кодексом газораспределительных систем (ГРС), Типовым договором распределения природного газа и Правилами поставки природного газа.

Согласно этим документам, с 2016 года разница в объемах, которая возникает от приведения газа к стандартным условиям, была исключена из расходов операторов ГРС и включена в состав расходов потребителей, что подтверждено соответствующими государственной и научной экспертизами.

«Запрещая приведение газа к стандартным условиям, государственные органы и АМКУ нарушают принцип единства измерения и дискриминируют потребителей, заставляя одних платить за других», - подчеркивают продавцы газа.

Таким образом, операторы газораспределительных сетей дают понять, что применение дополнительного коэффициента в платежках потребителей будет продолжаться.

Учитывая аномально теплое начало нынешней зимы периода, платить «морозный» коэффициент кажется особенно абсурдным. Ведь он не корректируется в зависимости от реальной температуры за окном, а прописан помесячно для каждой области Украины.

Чтобы исправить ситуацию важно разобраться почему решение регулятора о незаконности дополнительных начислений так успешно оспаривается в судах.

Дьявол в мелочах

Юрист в газовой сфере Олег Бакулин считает доначисление продавцами газа этого коэффициента незаконным. Поскольку, по его словам, методика приведения к стандартным условиям объемов газа по показаниям бытовых счетчиков, в случае отсутствия приборов измерения температуры и давления газа, используемая облгазами, предназначена только для физлиц-предпринимателей.

«На самом деле, эта методика распространяется на физических лиц-предпринимателей, если у них установлен бытовой счетчик. Если это обычный бытовой потребитель, она не может применяется», - сказал он УНИАН.

По словам Бакулина, суды встают на сторону облгазов, поскольку в Кодексе газораспределительных сетей НКРЭКУ сделала ссылка на эту методику для всех потребителей. Таким образом, выстраивается логика: оператор газораспределительных сетей, у которого есть типовой договор, полагается на нормы Кодекса ГРС, в котором регулятор разрешил применять эту методику.

«Решения суда ссылаются на Кодекс газораспределительных сетей. НКРЭКУ давно нужно было внести изменения в том, что эта методика к бытовым потребителям не применяется. Пока не будет этих изменений, у облгазов будут основания делать эти начисления», – сказал он.

Меж тем, начисления дополнительных коэффициентов в платежках граждан неизбежно приведет к увеличению платы за услуги облгазов в следующем году.

Госрегулятор – НКРЭКУ утвердил новую методику расчета тарифов: с 1 января операторы ГРС будут считать стоимость своих услуг по формуле: одна двенадцатая от потребленного объема газа в предыдущем году, умноженная на действующий тариф компании.

Начисление дополнительных коэффициентов в 2019 году - это увеличение так называемой заказанной мощности по году. То есть, это станет основанием требовать больше денег в качестве абонплаты операторам газораспределительных сетей в 2020 году.

Очевидно, руководители регуляторных органов страны в курсе законодательной лазейки для региональных газовых монополистов. Но из-за отсутствия желания решать вопрос по сути ограничиваются штрафами и повторяющимися проверками.

С января 2020 года в Украине должен заработать закон о независимом регуляторе – НКРЭКУ. Кроме того, президент Владимир Зеленский намеревался провести перезагрузку Антимонопольного комитета.

Остается надеяться, что работа обновленных государственных регуляторов будет ставить во главу угла интересы потребителя. И избавит граждан от необходимости наблюдать показательные, но малорезультативные расправы, вместо реально эффективных решений.

Анна Бредихина