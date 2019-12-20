Доначисления в платежках за газ: почему многомилионные штрафы не останавливают облгазы
Несмотря на возложенные Антимонопольным комитетом на облгазы многомиллионные штрафы и решение госрегулятора - Нацкомиссии по тарифам вернуть украинским потребителям газа переплаченные средства, граждане могут не дождаться от региональных поставщиков газа этого пересчета. УНИАН попытался разобраться, стоит ли украинцам ждать «честных» платежек за газ.
Многие украинцы возмущены тем, что операторы газораспределительных сетей, которых часто называют общим понятием обл и горгазы, продолжают начислять дополнительные коэффициенты в платежках за газ, несмотря на запрет со стороны регуляторных органов.
В начале декабря Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на шестнадцать операторов газораспределительных сетей, входящих в «Региональную газовую компанию» («РГК») бизнесмена Дмитрия Фирташа. Общая сумма санкций составила 278 миллионов гривен: от пяти миллионов гривен для «Ривнегаза» и до пятидесяти миллионов для столичного «Киевоблгаза».
АМКУ обвинил компании в доначислении потребителям объемов газа, превышающих показатели счетчиков. В платежках граждан это отразилось в виде дополнительной строчки: «за приведение объемов газа к стандартным условиям». Так называемого, «морозного» коэффициента.
До этого, в течение года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), неоднократно штрафовала облгазы за те же самые нарушения.
«Операторы газораспределительных систем не имеют права приводить объемы потребленного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов», – заявил регулятор.
В обоих случаях, целью резонансных решений, было заставить облгазы прекратить дописывать потребленные объемы газа и вернуть гражданам суммы, начисленные сверх.
«АМКУ обязал ответчиков прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, устранить последствия нарушения путем осуществления перерасчета бытовым потребителям в части определения фактического объема потребления (распределения) природного газа по объекту бытового потребителя на основании данных счетчика газа, начиная с октября 2018 года», - сказано в решении регулятора.
«Грабеж населения»
Казалось бы, проблема с доначислениями бытовым потребителям газа после столь грозной расправы должна исчезнуть. Но на деле происходит иначе.
Комментируя решение Антимонопольного комитета в соцсетях, потребители говорят, что ни одно из решений регуляторов по этой проблеме не имеет реальной пользы для граждан.
«Я проиграла суд, потому что "Днепропетровскгаз" выиграл его у НКРЭКУ. И что с этих штрафов, если суд решил, что начисление правомерно? Облгазы снова подадут в суд, и никто перерасчет делать не собирается. Уже и за ноябрь 1,03 накрутили», - написала в комментарии на решение АМКУ одна из жительниц Днепра.
«Уже раз штрафовали, а воз и поныне там. Как начисляли коэффициент, так и продолжают. С октября уже начислили коэффициент 1,01. Сосед не платил коэффициент, так пришли и с угрозами отключения заставили заплатить за прошлый отопительный сезон», - поделился другой возмущенный потребитель.
"Николаевгаз" - не исключение, так и продолжают грабёж населения», - отметил в соцсети житель Николаева.
Причина малой эффективности решений регулятора с точки зрения потребителя заключается в том, что облгазы успешно оспаривают в судебном порядке штрафы и запреты и продолжают при любой возможности обдирать украинцев.
Всесильный суд и «абсурдность» ситуации
Агентству УНИАН в «Региональной газовой компании» пояснили, что одиннадцать решений регулятора о запрете доначислять коэффициент уже прошли апелляцию и отменены. Поскольку в судах органы власти не могут доказать юридическую правоту запрета таких начислений. Частично отменены и штрафы.
«Министерство энергетики неоднократно привлекалось к рассмотрению процесса в качестве третьей стороны. Но ни разу в судебном заседании ни представители регулятора, ни министерства не смогли предоставить доказательств, что данные объемы включены в тариф на распределение и не должны быть начислены потребителю», - сказали в компании.
В компании считают, что приведение объемов газа к стандартным условиям предусмотрено законом «О рынке природного газа», Кодексом газораспределительных систем (ГРС), Типовым договором распределения природного газа и Правилами поставки природного газа.
Согласно этим документам, с 2016 года разница в объемах, которая возникает от приведения газа к стандартным условиям, была исключена из расходов операторов ГРС и включена в состав расходов потребителей, что подтверждено соответствующими государственной и научной экспертизами.
«Запрещая приведение газа к стандартным условиям, государственные органы и АМКУ нарушают принцип единства измерения и дискриминируют потребителей, заставляя одних платить за других», - подчеркивают продавцы газа.
Таким образом, операторы газораспределительных сетей дают понять, что применение дополнительного коэффициента в платежках потребителей будет продолжаться.
Учитывая аномально теплое начало нынешней зимы периода, платить «морозный» коэффициент кажется особенно абсурдным. Ведь он не корректируется в зависимости от реальной температуры за окном, а прописан помесячно для каждой области Украины.
Чтобы исправить ситуацию важно разобраться почему решение регулятора о незаконности дополнительных начислений так успешно оспаривается в судах.
Дьявол в мелочах
Юрист в газовой сфере Олег Бакулин считает доначисление продавцами газа этого коэффициента незаконным. Поскольку, по его словам, методика приведения к стандартным условиям объемов газа по показаниям бытовых счетчиков, в случае отсутствия приборов измерения температуры и давления газа, используемая облгазами, предназначена только для физлиц-предпринимателей.
«На самом деле, эта методика распространяется на физических лиц-предпринимателей, если у них установлен бытовой счетчик. Если это обычный бытовой потребитель, она не может применяется», - сказал он УНИАН.
По словам Бакулина, суды встают на сторону облгазов, поскольку в Кодексе газораспределительных сетей НКРЭКУ сделала ссылка на эту методику для всех потребителей. Таким образом, выстраивается логика: оператор газораспределительных сетей, у которого есть типовой договор, полагается на нормы Кодекса ГРС, в котором регулятор разрешил применять эту методику.
«Решения суда ссылаются на Кодекс газораспределительных сетей. НКРЭКУ давно нужно было внести изменения в том, что эта методика к бытовым потребителям не применяется. Пока не будет этих изменений, у облгазов будут основания делать эти начисления», – сказал он.
Меж тем, начисления дополнительных коэффициентов в платежках граждан неизбежно приведет к увеличению платы за услуги облгазов в следующем году.
Госрегулятор – НКРЭКУ утвердил новую методику расчета тарифов: с 1 января операторы ГРС будут считать стоимость своих услуг по формуле: одна двенадцатая от потребленного объема газа в предыдущем году, умноженная на действующий тариф компании.
Начисление дополнительных коэффициентов в 2019 году - это увеличение так называемой заказанной мощности по году. То есть, это станет основанием требовать больше денег в качестве абонплаты операторам газораспределительных сетей в 2020 году.
Очевидно, руководители регуляторных органов страны в курсе законодательной лазейки для региональных газовых монополистов. Но из-за отсутствия желания решать вопрос по сути ограничиваются штрафами и повторяющимися проверками.
С января 2020 года в Украине должен заработать закон о независимом регуляторе – НКРЭКУ. Кроме того, президент Владимир Зеленский намеревался провести перезагрузку Антимонопольного комитета.
Остается надеяться, что работа обновленных государственных регуляторов будет ставить во главу угла интересы потребителя. И избавит граждан от необходимости наблюдать показательные, но малорезультативные расправы, вместо реально эффективных решений.
Анна Бредихина