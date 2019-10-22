НКРЭКУ приняла новую методику расчета тарифов облгазов / фото УНИАН

Тарифный реванш облгазов

Анна Бредихина
15:45, 22 октября 2019
539 0

НКРЭКУ приняла новую методику расчета тарифов облгазов и готовится к их повышению – до двух раз. Облгазы считают это восторжествовавшей справедливостью, а эксперты говорят, что качество услуг вслед за стоимостью не повысится. УНИАН попытался разобраться: сделала ли Украина шаг на встречу реформе газового рынка или предоставила карт-бланш компаниям-монополистам.

НКРЭКУ приняла новую методику расчета тарифов облгазов / фото УНИАН

В начале октября Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект повышение тарифов на распределение газа от 30 до 100 процентов для четырех десятков газораспределительных компаний страны. Для его окончательного утверждения необходимо финализировать процесс общественных обсуждений и окончательно утвердить документ.

К примеру, действующий тариф для «Киевгаза» составляет 0,25 гривны за кубометр, а новый после вступления документа в силу вырастет до 0,39 гривны за кубометр. У потребителей «Сумыгаза» тариф был – 0,64 гривны за кубометр, а станет 1,21 гривны за кубометр.

В целом, новый тариф будет колебаться от 26 копеек до трех гривен за кубометр. Такая разница связана с тем, что обслуживание сетей в густонаселенных городах дешевле и зависит от их изношенности.

В цене на газ стоимость услуги его доставки в дома граждан и предприятия сейчас составляет от 5 до 10 процентов. Сами операторы газораспределительных сетей (ГРС) неоднократно требовали увеличить эту долю минимум до 30 процентов, поскольку именно так оцениваются подобные услуги в Европе.

Неизбежное повышение

Пересмотр тарифов и методики их формирования происходит на фоне реформирования газового рынка страны. Один за одним вводятся новые правила, а устаревшие нормы пересматриваются. Это, в первую очередь, сказывается на счетах потребителей за энергоресурсы.

Президент Владимир Зеленский неоднократно обещал снизить долю расходов на коммуналку в доходах украинцев, в первую очередь, за счет роста благосостояния граждан.

Это требует времени, и несмотря на запрос общества, не может быть реализовано за год-два. А пока, продолжает развитие привычная тенденция роста цен на энергоносители.

Повышение тарифов облгазов по ряду объективных причин все равно должно было случиться. Ведь полноценно они не пересматривались с 2016 года. За это время цены на ресурсы, а также средняя зарплата в Украине существенно выросли. Из-за зарплатных диспропорций коммунальные службы покинула треть специалистов, обслуживавших газовые сети.

В новых тарифах частично предусмотрено покрытие убытков, которые несли компании-монополисты, считает юрист Олег Бакулин / фото УНИАН

Но остается вопрос: на сколько обоснованным является предложенное повышение в два раза?

Юрист в газовой сфере Олег Бакулин сказал УНИАН, что в новых тарифах регулятор также частично предусмотрел покрытие убытков, которые несли компании-монополисты.

«В новые тарифы частично включено несение убытков в прошлых годах. Некоторые через суды это доказали. Но здесь вопрос по сумме этих убытков: как они посчитаны и включены в тариф. Улучшения качества услуг от повышения ждать не стоит, это, скорее, отыгрыш потерь за предыдущие года», - сказал он.

«Региональная газовая компания» (РГК) бизнесмена Дмитрия Фирташа, в которую входят 19 облгазов, пожаловалась, что регулятор не учел в новых тарифах их вынужденные убытки предыдущих лет.

«НКРЭКУ не предусмотрела в предложенных тарифах достаточную компенсацию убытков газораспределительных компаний. Только в прошлом году они получили потери на сумму, превышающую 4,5 миллиарда гривен. При предложенных темпах финансирования, убытки будут возмещаться более 20 лет», - отметили в компании «РГК».

В то же время, компания обошла вниманием тот факт, что на протяжении десятилетий безвозмездно пользовалась внутренними газопроводами страны. Потери госбюджета от этой благотворительности в правительстве оценивают в полмиллиарда гривен в год.

Новые расценки компаний за распределения газа ждут финального утверждения регулятора уже в этом месяце. И с большой вероятностью вступят в силу с ноября.

Считать по-новому

На этом праздник на улице распорядителей государственных газовых сетей, не заканчивается.

НКРЭКУ окончательно утвердила новую методику расчета оплаты потребителями услуг облгазов.

Теперь население и бизнес будут платить за доставку газа в свои дома и предприятия по-новому.

Суть этой новой модели заключается в том, оплата будет выставляться каждый месяц равными частями вне зависимости от того, потреблялся газ или нет.

В документе прописано, что облгазы будут считать стоимость своих услуг по формуле: одна двенадцатая от потребленного газа в прошлом году умноженная на действующий тариф компании.

По мнению заместителя главы департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Хабатюка, регулятор де-факто предлагает устанавливать тариф на единицу распределенного газа. Фактически, как это происходит и сейчас, но база расчета будет другой.

По мнению Алексея Хабатюка, НКРЭКУ в новой методике учел критику скандальной "абонплаты" / фото: RFE/RL

«Хотя регулятор "упорно" называет обновленную методику такой, которая основана на мощности, но де-факто она таковой не является. Это будет все та же методика, основанная на объемах распределения газа, но с измененной базой начисления: текущие объемы потребления заменены на объемы, потребленные в предыдущем году», - написал он в Facebook.

Меж тем, Хабатюк отметил, что регулятор учел критику скандальной "абонплаты", которую хотели ввести в 2017 году. Тогда плату предлагалось считать на основе исключительно технической мощности счетчика, что вызвало недовольство населения, правительства и президента. Методика так и не была введена.

Интерес облгазов

Глава госрегулятора Оксана Кривенко сказала, что согласно закону о рынке природного газа, плата за хранение и транспортировку газа рассчитывается с привязкой к мощностям. В то время, как плата за распределение газа считается исходя из фактических объемов, что, по ее мнению, не является правильным.

Соответственно, регулятор должен привести к единому знаменателю всю цепочку газовых услуг. Кроме того, действующая методика имеет недостатки. В отопительный сезон потребители платят больше, а летом меньше. Из-за этого у облгазов то густо, то пусто с поступлениями средств. При том, что обслуживать сети нужно круглый год.

«Принятие новой методики дает потребителю равномерную нагрузку по оплате услуг в течение года. Это уменьшит его финансовую нагрузку зимой, поскольку он будет платить за доставку газа равными частями в течение года. В то время, как для самих газораспределительных компаний тарифная выручка наконец-то станет прогнозируемой», - сказала она во время утверждения документа.

«Региональная газовая компания» поспешила заявить о разумности такого решения регулятора. Ведь, равномерные платежи потребителей в течение года позволят им получить ресурс, необходимый для обслуживания и модернизации сетей.

«Новая модель тарифообразования позволит завершить процесс отделения услуги распределения от продажи самого газа, как товара. Соответствующие шаги предусмотрены законом Украины «О рынке природного газа» и требованиями Третьего энергетического пакета. Потребитель будет видеть, сколько он платит за сам газ и за его доставку, и влиять на свои расходы», - отметили в компании.

Шах потребителю, кому будет мат?

Регулятор и представители газораспределительных компаний считают принятие методики восторжествовавшей справедливостью.

Эксперты говорят, что некоторые категории потребителей возмутятся, когда получать первую платежку, посчитанную по-новому.

Красноречивая цифра в платежках вскоре скажет сама за себя, уверен Олег Бакулин / фото УНИАН

Бакулин объясняет, что суть заказанной мощности, к которой апеллирует регулятор, в том, что инициатива должна исходить от потребителя. Именно он должен определить и заказать нужный объем газа.

«Например, те, кто решил сэкономить, снял газовый котел, поменял оборудование, и в новом году потребление будет ниже. Почему этот человек должен платить по прошлогодним объемам? Он хочет прийти и заказать мощность уже сейчас», - сказал он.

По словам Бакулина, объем прошлогоднего потребления будет рассчитывать оператор ГРС по газовому году: с 1 октября прошлого года по 1 октября текущего года. И здесь возникает вопрос, что газораспределительная компания посчитает нужным включить в такой расчет?

«Во-первых, войдут ли сюда «морозные» коэффициенты, за которые их штрафовали и поднимали шумиху? Во-вторых, если человек потреблял по нормам, а они на протяжении года менялись, как они будут это считать? По своему разумению», - пояснил эксперт.

«Третий момент. У кого стоит общедомовой счетчик, то определять заказанную мощность будут по этому счетчику. Это не имеет отношения к фактическому потреблению», - добавил он.

Кроме того, новому бытовому потребителю, который не имеет прошлогодних объемов, посчитают по норме, указанной в Кодексе газораспределительных систем. Например, для граждан с газовой плитой - это 4,5 кубометра газа на человека. Откуда НКРЭКУ берет именно эту цифру - неясно.

Эксперт говорит, что пока население толком не понимает и не осознает, что будет происходить с платежками за газ. Но вскоре, красноречивая цифра в платежном документе скажет сама за себя.

Очевидно, что в первую очередь возмутятся представителей промышленности, и те энтузиасты, которые тратят деньги и силы на повышение энергоэффективности своего жилья.

Также Бакулин допустил, что общественное негодование вряд ли может отложить повышение тарифов, уж больно активно начал продвигаться этот вопрос.

В шахматной игре цугцвангом называется положение, когда любой ход игрока ведет к ухудшению ситуации и проигрышу.

Украинцам остается надеяться, что тарифные новшества не станут цугцвангом на шахматной доске энергетики страны, когда любые последующие действия чиновников только ухудшают положение дел.

Анна Бредихина

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #газ#НКРЭКУ#облгазы