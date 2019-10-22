Тарифный реванш облгазов

В начале октября Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект повышение тарифов на распределение газа от 30 до 100 процентов для четырех десятков газораспределительных компаний страны. Для его окончательного утверждения необходимо финализировать процесс общественных обсуждений и окончательно утвердить документ.

К примеру, действующий тариф для «Киевгаза» составляет 0,25 гривны за кубометр, а новый после вступления документа в силу вырастет до 0,39 гривны за кубометр. У потребителей «Сумыгаза» тариф был – 0,64 гривны за кубометр, а станет 1,21 гривны за кубометр.

В целом, новый тариф будет колебаться от 26 копеек до трех гривен за кубометр. Такая разница связана с тем, что обслуживание сетей в густонаселенных городах дешевле и зависит от их изношенности.

В цене на газ стоимость услуги его доставки в дома граждан и предприятия сейчас составляет от 5 до 10 процентов. Сами операторы газораспределительных сетей (ГРС) неоднократно требовали увеличить эту долю минимум до 30 процентов, поскольку именно так оцениваются подобные услуги в Европе.

Неизбежное повышение

Пересмотр тарифов и методики их формирования происходит на фоне реформирования газового рынка страны. Один за одним вводятся новые правила, а устаревшие нормы пересматриваются. Это, в первую очередь, сказывается на счетах потребителей за энергоресурсы.

Президент Владимир Зеленский неоднократно обещал снизить долю расходов на коммуналку в доходах украинцев, в первую очередь, за счет роста благосостояния граждан.

Это требует времени, и несмотря на запрос общества, не может быть реализовано за год-два. А пока, продолжает развитие привычная тенденция роста цен на энергоносители.

Повышение тарифов облгазов по ряду объективных причин все равно должно было случиться. Ведь полноценно они не пересматривались с 2016 года. За это время цены на ресурсы, а также средняя зарплата в Украине существенно выросли. Из-за зарплатных диспропорций коммунальные службы покинула треть специалистов, обслуживавших газовые сети.

Но остается вопрос: на сколько обоснованным является предложенное повышение в два раза?

Юрист в газовой сфере Олег Бакулин сказал УНИАН, что в новых тарифах регулятор также частично предусмотрел покрытие убытков, которые несли компании-монополисты.

«В новые тарифы частично включено несение убытков в прошлых годах. Некоторые через суды это доказали. Но здесь вопрос по сумме этих убытков: как они посчитаны и включены в тариф. Улучшения качества услуг от повышения ждать не стоит, это, скорее, отыгрыш потерь за предыдущие года», - сказал он.

«Региональная газовая компания» (РГК) бизнесмена Дмитрия Фирташа, в которую входят 19 облгазов, пожаловалась, что регулятор не учел в новых тарифах их вынужденные убытки предыдущих лет.

«НКРЭКУ не предусмотрела в предложенных тарифах достаточную компенсацию убытков газораспределительных компаний. Только в прошлом году они получили потери на сумму, превышающую 4,5 миллиарда гривен. При предложенных темпах финансирования, убытки будут возмещаться более 20 лет», - отметили в компании «РГК».

В то же время, компания обошла вниманием тот факт, что на протяжении десятилетий безвозмездно пользовалась внутренними газопроводами страны. Потери госбюджета от этой благотворительности в правительстве оценивают в полмиллиарда гривен в год.

Новые расценки компаний за распределения газа ждут финального утверждения регулятора уже в этом месяце. И с большой вероятностью вступят в силу с ноября.

Считать по-новому

На этом праздник на улице распорядителей государственных газовых сетей, не заканчивается.

НКРЭКУ окончательно утвердила новую методику расчета оплаты потребителями услуг облгазов.

Теперь население и бизнес будут платить за доставку газа в свои дома и предприятия по-новому.

Суть этой новой модели заключается в том, оплата будет выставляться каждый месяц равными частями вне зависимости от того, потреблялся газ или нет.

В документе прописано, что облгазы будут считать стоимость своих услуг по формуле: одна двенадцатая от потребленного газа в прошлом году умноженная на действующий тариф компании.

По мнению заместителя главы департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Хабатюка, регулятор де-факто предлагает устанавливать тариф на единицу распределенного газа. Фактически, как это происходит и сейчас, но база расчета будет другой.

«Хотя регулятор "упорно" называет обновленную методику такой, которая основана на мощности, но де-факто она таковой не является. Это будет все та же методика, основанная на объемах распределения газа, но с измененной базой начисления: текущие объемы потребления заменены на объемы, потребленные в предыдущем году», - написал он в Facebook.

Меж тем, Хабатюк отметил, что регулятор учел критику скандальной "абонплаты", которую хотели ввести в 2017 году. Тогда плату предлагалось считать на основе исключительно технической мощности счетчика, что вызвало недовольство населения, правительства и президента. Методика так и не была введена.

Интерес облгазов

Глава госрегулятора Оксана Кривенко сказала, что согласно закону о рынке природного газа, плата за хранение и транспортировку газа рассчитывается с привязкой к мощностям. В то время, как плата за распределение газа считается исходя из фактических объемов, что, по ее мнению, не является правильным.

Соответственно, регулятор должен привести к единому знаменателю всю цепочку газовых услуг. Кроме того, действующая методика имеет недостатки. В отопительный сезон потребители платят больше, а летом меньше. Из-за этого у облгазов то густо, то пусто с поступлениями средств. При том, что обслуживать сети нужно круглый год.

«Принятие новой методики дает потребителю равномерную нагрузку по оплате услуг в течение года. Это уменьшит его финансовую нагрузку зимой, поскольку он будет платить за доставку газа равными частями в течение года. В то время, как для самих газораспределительных компаний тарифная выручка наконец-то станет прогнозируемой», - сказала она во время утверждения документа.

«Региональная газовая компания» поспешила заявить о разумности такого решения регулятора. Ведь, равномерные платежи потребителей в течение года позволят им получить ресурс, необходимый для обслуживания и модернизации сетей.

«Новая модель тарифообразования позволит завершить процесс отделения услуги распределения от продажи самого газа, как товара. Соответствующие шаги предусмотрены законом Украины «О рынке природного газа» и требованиями Третьего энергетического пакета. Потребитель будет видеть, сколько он платит за сам газ и за его доставку, и влиять на свои расходы», - отметили в компании.

Шах потребителю, кому будет мат?

Регулятор и представители газораспределительных компаний считают принятие методики восторжествовавшей справедливостью.

Эксперты говорят, что некоторые категории потребителей возмутятся, когда получать первую платежку, посчитанную по-новому.

Бакулин объясняет, что суть заказанной мощности, к которой апеллирует регулятор, в том, что инициатива должна исходить от потребителя. Именно он должен определить и заказать нужный объем газа.

«Например, те, кто решил сэкономить, снял газовый котел, поменял оборудование, и в новом году потребление будет ниже. Почему этот человек должен платить по прошлогодним объемам? Он хочет прийти и заказать мощность уже сейчас», - сказал он.

По словам Бакулина, объем прошлогоднего потребления будет рассчитывать оператор ГРС по газовому году: с 1 октября прошлого года по 1 октября текущего года. И здесь возникает вопрос, что газораспределительная компания посчитает нужным включить в такой расчет?

«Во-первых, войдут ли сюда «морозные» коэффициенты, за которые их штрафовали и поднимали шумиху? Во-вторых, если человек потреблял по нормам, а они на протяжении года менялись, как они будут это считать? По своему разумению», - пояснил эксперт.

«Третий момент. У кого стоит общедомовой счетчик, то определять заказанную мощность будут по этому счетчику. Это не имеет отношения к фактическому потреблению», - добавил он.

Кроме того, новому бытовому потребителю, который не имеет прошлогодних объемов, посчитают по норме, указанной в Кодексе газораспределительных систем. Например, для граждан с газовой плитой - это 4,5 кубометра газа на человека. Откуда НКРЭКУ берет именно эту цифру - неясно.

Эксперт говорит, что пока население толком не понимает и не осознает, что будет происходить с платежками за газ. Но вскоре, красноречивая цифра в платежном документе скажет сама за себя.

Очевидно, что в первую очередь возмутятся представителей промышленности, и те энтузиасты, которые тратят деньги и силы на повышение энергоэффективности своего жилья.

Также Бакулин допустил, что общественное негодование вряд ли может отложить повышение тарифов, уж больно активно начал продвигаться этот вопрос.

В шахматной игре цугцвангом называется положение, когда любой ход игрока ведет к ухудшению ситуации и проигрышу.

Украинцам остается надеяться, что тарифные новшества не станут цугцвангом на шахматной доске энергетики страны, когда любые последующие действия чиновников только ухудшают положение дел.

Анна Бредихина