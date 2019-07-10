«Нафтогаз» vs «Газпром». Как идет процесс принудительного взыскания долга с российского монополиста

«Нафтогаз» продолжает работу по принудительному взысканию с российского «Газпрома» долга в 2,6 млрд долларов, который был определен вердиктом Стокгольмского арбитража по «транзитному» иску украинской компании. «Газпром» усмотрел в решении арбитров «политическую подоплеку», отказался платить по счетам и подал апелляцию в суд округа Свеа, а также хочет расторгнуть контракты на поставку и транзит газа. Слушания по существу и окончательное решение Фемиды ожидаются в 2020 году.

Но, как сообщает «Нафтогаз», по международному праву обжалование решения арбитража не приостанавливает автоматически исполнение решения суда. «Заморозить» процесс на территории определенной страны может национальный суд после рассмотрения соответствующего обращения должника. «Газпром» уже просил апелляционный суд округа Свеа приостановить выполнение решения арбитража. Его просьба сначала была удовлетворена, без заслушивания украинской стороны. Однако после иска «Нафтогаза» все преграды были сняты.

Поэтому НАК и начала процесс исполнения решения арбитража путем принудительного взыскания долга с «Газпрома» сразу в нескольких юрисдикциях. Главная задача – выявить активы российского газового монополиста. Затем подается иск в суд соответствующей страны. При этом «Нафтогаз» просит суды в качестве меры пресечения сразу заморозить выявленные активы, чтобы «Газпром» не смог их вывести.

В Нидерландах и Великобритании на просьбу «Нафтогаза» откликнулись, активы заморожены. Сейчас решается вопрос, когда можно будет приступить к принудительному взысканию долга.

Понимая, что правда на стороне Украины, «Газпром» всячески пытается избежать погашения обязательств, даже предлагает в обмен на «мировую» заключить новый контракт на транзит газа, снова заявляет о возможной скидке на поставку топлива. Осознавая, что все эти «уступки» ничто иное, как новый повод для давления на нашу страну, «Нафтогаз» не собирается идти на попятную.

««Нафтогаз» не поддается и не поддастся на этот шантаж. Мы заставим «Газпром» выполнить решение арбитража по транзитному делу и заплатить нам 2,56 млрд долларов плюс проценты», - подчеркнул исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

Недавняя новость подтверждает боевой настрой украинской компании. Так, Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска «Нафтогаза» обязал «Газпром», в случае получения дивидендов от Nord Stream, внести 145 млн долларов из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.

Данное решение было принято британским судом с учетом продления сроков рассмотрения апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража и дополнительных процентов по долгу, которые «Газпрому» придется заплатить «Нафтогазу».

Кроме этого, английский суд обязал «Газпром», при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов, получать на это согласие «Нафтогаза» или суда.

Стоит отметить, что ранее Английский коммерческий суд наложил на «Газпром» дополнительные обязательства в части не сокрытия и не выведения своих активов из юрисдикций Англии и Нидерландов. Кроме того, суд обязал «Газпром» предоставить денежное обеспечение объемом 200 млн долларов на счет суда или одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований.

По решению Британского коммерческого суда, принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража на территории Англии и Уэльса станет возможным после принятия решения Апелляционным судом округа Свеа.

А пока «Газпром» изворачивается из последних сил и тянет время, долг перед «Нафтогазом» растет. Это уже не 2,56 млрд долларов за непрокачанный по трубе газ, к этой сумме набежала миллионная пеня. По решению Стокгольмского арбитража ежедневный штраф за просрочку выплат составляет 526 тысяч долларов. По международным правилам, начисление пени не останавливается в случае подачи апелляционной жалобы на период ее рассмотрения.

Судя по решениям европейских юрисдикций, платить по счетам «Газпрому» придется. Хотя сам процесс принудительного взыскания длительный и проблемный, но, если не сворачивать с выбранного курса, «Нафтогаз» сможет достигнуть цели.

Решение Стокгольмского арбитража и долг «Газпрома» являются главными козырями «Нафтогаза» в рамках обсуждения условий нового «газового» контракта, который необходимо заключить до конца 2019 года. И чем больше требований к «Газпрому» наша компания заявляет сейчас, тем шире поле воздействия на российского монополиста. К тому же «Нафтогаз» подал еще один иск по транзиту на сумму 12 млрд долларов, оценив в такую сумму возможный отказ «Газпрома» от прокачки топлива через украинскую газотранспортную систему.

Не мытьем, так катаньем

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что у «Газпрома» практически нет шансов на победу в апелляционном суде, а работа «Нафтогаза» по принудительному взысканию долга успешна и она будет продолжаться.

«В целом, ситуация следующая: с одной стороны - есть решение Стокгольмского арбитража в нашу пользу, с другой - «Газпром» делает все возможное, чтобы оно было пересмотрено. Подана апелляция, но шансов у россиян очень мало, они это прекрасно понимают. Все их надежды будут развенчаны в сентябре-октябре, на первых судебных слушаниях. А «Нафтогаз», тем временем, упорно выявляет активы «Газпрома» в Европе и арестовывает их для принудительной оплаты 2,6 млрд долларов по решению шведского арбитража. И это будет продолжаться, пока не будет погашен долг», - отметил эксперт.

По его мнению, юридическая позиция Украины относительно взыскания долга очень сильная. Поэтому уговоры России – пойти на «мировую» в обмен на транзитный контракт - рассматриваться не должны.

«Что касается «мировой», которую Москва предлагает в обмен на транзит, то эта позиция неприемлема для Украины. Любой человек, который является истинным патриотом, никогда на такое не согласится. Россия прекрасно понимает, что шансов выйти из стокгольмских рамок у нее нет. Причем последнее решение британского суда это подтверждает. И заплатить «Газпрому» придется, сколько бы он не тянул время. Только еще и пеню погасит. Его надежды могут оправдаться только в том случае, если позиция Украины изменится. Но, надеюсь, такого не будет. Следующие слушания в Швеции – в сентябре-октябре. Сам процесс должен завершиться в 2020 году. Все задействованные в деле юристы в один голос говорят, что суд закончится в нашу пользу, нет никаких юридических оснований для победы «Газпрома». Одновременно в сентябре должны состояться трехсторонние переговоры Украина-ЕС-Россия по транзиту газа. И тут мы не должны проиграть», - говорит он.

Вместе с тем, по словам Харченко, относительно переговоров по транзиту, они должны проходить в несколько ином формате. «Европа хочет покупать российский газ, а Россия хочет свой газ продавать в Европу. Так пусть они и обсуждают этот вопрос. А затем ЕС должен заключить транзитный договор с нами с учетом европейских правил. Причем этот вариант подразумевает, что «Газпром» будет продавать газ на восточной границе. И покупать его будет международный оператор нашей газотранспортной системы. Вот тут и начинается сопротивление Москвы. Ведь тогда она полностью потеряет факторы влияния на Украину», - резюмировал он.

Иного мнения придерживается эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он считает, что судебный процесс с «Газпромом» очень сложный, и не такой уж радужный для Украины.

««Нафтогаз», как всегда, с воодушевлением рассказывает. Но в результате - денег на счету от взыскания долгов не становится больше. Относительно последнего решения британского суда, то оно касается не совсем «Газпрома», а проектов, где он является учредителем. И в решении есть перечень конкретных ситуаций, когда суд только лишь будет «рассматривать» возможность такого варианта, как перерасчет дивидендов. Но маловероятно, что до такого дойдет. А «Нафтогаз» уже заявляет о своей «победе». В целом же, не думаю, что «Газпром» оплатит долг. Судебный процесс очень серьезный, и не так однозначно в пользу Украины, как это подает «Нафтогаз»», - подчеркнул эксперт.

Через несколько месяцев Апелляционный суд округа Свеа вынесет свое решение по искам «Газпрома». И тогда станет ясно, кто выиграл процесс – российский монополист или «Нафтогаз». Остается надеяться, что украинская компания победит.

Нана Черная