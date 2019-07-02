Долгое прощание с углем

Угольная отрасль более ста лет занимает ключевое место в украинской экономике. Строительство и введение в эксплуатацию шестьдесят-пятьдесят лет назад пяти атомных электростанций сократило значение угля для энергетического баланса Украины, но не разрушило его культовый статус. Уголь, как единственный вид ископаемого топлива, добываемый в достаточном количестве в стране, продолжал притягивать большие деньги, включая бюджетное финансирование, и создавал значительные возможности для коррупции, обогащения и быстрой политической карьеры для избранных.

Для тысяч шахтеров уголь казался как благословением, принося гарантированный доход, так и символом каторжного труда с ежедневным риском для жизни.

Однако XXI век с его технологиями, энергосбережением, возобновляемыми источниками и новым отношением к окружающей среде бросил угольному монстру вызов, который отрасль может не пережить. Этот ветер перемен начинают чувствовать и добытчики этого ископаемого топлива в нашей стране.

Здесь надо отметить, что национальная угольная промышленность, добывающая уголь для тепловых электростанций и для получения металлургического кокса, используемого при выплавке чугуна, была сформирована во времена Советского Союза и носит его родовые пятна.

За годы независимости Украины лучшие угольные шахты через различные схемы попали в руки олигархов, оставив в руках государства лишь убыточное производство, которое требует многомиллиардных бюджетных дотаций. Добавим к этому войну России против нашей страны, оккупацию части украинского Донбасса и захват большей части добывавших антрацит шахт, и картина станет еще более депрессивной.

Нужны срочные меры для трансформации угольной сферы, иначе проблемы будут множиться и вырастет цена их решения.

Причем, проводить такие изменения необходимо экономически грамотно и спланировано, чтобы на месте угольной отрасли появились новые рабочие места, а энергобаланс страны перестал быть зависим от этого вида ископаемого топлива и нашел балансирование за счет возобновляемых видов энергии.

Мир прощается с углем

Мир также прощается с углем. Все больше стран отказываются от сжигания этого вида топлива, которое является одним из основных источников выбросов углекислого газа в атмосферу, в пользу экологически чистой генерации электрической энергии.

Согласно исследованию международного агентства Bloomberg, к 2050 году почти половина электричества в мире будет производиться из возобновляемых источников энергии. Еще 21% энергопотребления будет удовлетворяться за счет ядерной и гидроэнергетики. Доля угольных электростанций в течение следующих трех десятилетий в масштабах планеты Земля упадет с сегодняшних 37% до 12%.

По этому пути должна пойти и Украина, вырабатывающая больше трети своей электроэнергии путем сжигания угля, поскольку страна взяла на себя обязательства уменьшить загрязнение атмосферы, подписав Парижское климатическое соглашение.

Угроза изменения климата и погодные катаклизмы в виде аномальной жары, которые наблюдают как украинцы, так и жители Европы и других континентов заставляют большинство стран мира перестраивать экономику и учиться жить без "черного золота".

Как показывает опыт европейских стран, прошедших этот путь в последние десятилетия, самой большой ошибкой было отсутствие хорошо продуманной долгосрочной стратегии поэтапной трансформации отрасли. Именно это нужно Украине сейчас, поскольку позволит минимизировать социальные и экономические потери.

У экономически развитых стран, таких как Германия и Англия процесс постепенного закрытия угольных шахт занял десятилетия и потребовал значительных бюджетных расходов.

По оценкам Энергетического сообщества, ежегодные прямые и непрямые дотации для трансформации национальной угольной отрасли могут составить до 7 миллиардов гривен. В дополнение этому, возможно, понадобиться привлечение средств международных партнеров под гарантии контроля использования средств. Еще возможны инвестиции в рамках государственно-частного партнерства.

Старший консультант по вопросам Юго-Восточного и Восточного европейского партнерства "Germanwatch" Мартин Шон-Чанишвили отметил, что в 60-е годы, когда в Германии только начинался процесс трансформации отрасли, государство не могло себе позволить даже заговорить о вопросе закрытия угольных шахт, поскольку спрос на продукцию и темпы развития отрасли не давали этого сделать.

Однако, до момента, когда правительство страны открыто заговорило о переменах, Германия уже израсходовала 390 миллиардов евро, а ведь все это время - на протяжении трех-четырех десятков лет велось планирование каждого последующего шага.

Чехия, которая сейчас находится в активной фазе трансформации энергосистемы, создала на местах региональные советы, в состав которых входят власть, бизнес и учебные заведения. Суть – социальный диалог всех сторон и ответственность за принятые решения. Также в шахтерских регионах действует система стимулирования развития частного бизнеса, работают образовательные программы.

"Поэтому, основной совет, который бы я дал Украине: как можно раньше начать думать, что будет потом? Как развивать регион без угледобычи? Уже сейчас не обучать новых горняков, которые через пятнадцать-двадцать лет не смогут работать. Вот этот стратегический подход очень нужен для того, чтобы была перспектива", - сказал Шон-Чанишвили.

Закрыть шахты до 2035 года

Эксперты утверждают, что по геологическим запасам угля Украина занимает первое место в Европе и восьмое в мире. Во времена Советского Союза Украинская ССР добывала более двухсот миллионов тонн этого топлива ежегодно. За последние три десятка лет добыча постепенно снижалась с 130 миллионов тонн в год до восьмидесяти-семидесяти миллионов тонн в нулевых годах, но с началом военной агрессии России и оккупации в 2014 году части Донбасса добыча упала до чуть более 33 миллионов тонн.

Вместе с падение производства в отрасли проходил процесс передачи рентабельных угольных шахт в частные руки, в результате чего роль государственного сектора устойчиво снижалась.

После того, как пять лет назад Россия захватила часть Донбасса, Украина лишилась сотни шахт и начала испытывать острый дефицит в первую очередь энергетического угля - антрацита, который нужен для производства электроэнергии. Этот уголь энергетики стали импортировать из таких далеких рынков, как Южная Африка и США.

На сегодняшний день мысль о том, что Украина может в ближайшие годы полностью закрыть угольные шахты и отказаться от использования этого вида топлива в энергетике, кажется несколько утопической. Поскольку 37% электроэнергии в стране вырабатывается на сжигающих уголь тепловых электростанциях.

Тем не менее, курс на постепенную трансформацию отрасли уже задан.

Президент Владимир Зеленский через несколько дней после вступления в должность обратил внимание на положительный пример когда-то главной угледобывающей державы мира – Великобритании, которая целую неделю сумела прожить без угля для производства энергии. Британия решительно прощается с угольной промышленностью и уже закрыла последнюю глубинную угольную шахту.

Принятая три года назад Энергетическая стратегия Украины предусматривает до 2035 года отказ от использования угля, но пока страна тормозит с движением к выбранной цели. Документ также предполагает в течении ближайших пяти лет закрытие всех убыточных государственных шахт.

Как пояснил УНИАН консультант проекта Low-Carbon Ukraine Дмитрий Науменко, в Украине в государственном секторе после российской оккупации Донбасса осталось три десятка шахт, и ни одна из них не является рентабельной.

"Среди госшахт прибыльных нет и скорее всего они все будут закрыты в ближайшее время. Чуда не случится. Самые прибыльные шахты с точки зрения геологии и добычи уже в частных руках, в госсекторе мы имеем неликвид, который оживить, скорее всего, невозможность из-за плохой экономики", - сказал он.

В частных руках, а именно под крылом энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова сосредоточено 75% добычи угля в стране.

Прощание со "смотрящими" за углем

В Министерстве энергетики и угольной промышленности заговорили о том, что в период до 2025 года Украина столкнется с проблемами занятости более сорока тысяч шахтеров, работающих в госсекторе (при общем числе шахтеров порядка 70 тысяч), и с социальными проблемами шахтерских регионов, где угледобыча является градообразующей деятельностью.

Не стоит забывать, что большинство отечественных шахт исчерпали поверхностные запасы. Угольные пласты залегают на глубинах до полутора километров, что с каждым годом делает добычу все дороже и опаснее.

Если в настоящее время производительность труда одного шахтера в частном холдинге ДТЭК находится на уровне европейском уровне - 780 тонн угля в год (на украинских госшахтах этот показатель ниже в 7-8 раз), то в среднесрочной перспективе и частную угледобычу не минует рост издержек и потеря конкурентоспособности.

А это значит, что закрытия угольных шахт и перепрофилирования шахтерских городков не избежать. И надо уже сейчас начинать думать, какой работой занять нынешних горняков.

"Закрытие угольных шахт - только часть процесса. Трансформация – это когда вместо старой отрасли появятся новые, причем с таким расчетом, что компенсируются потерянные рабочие места, то есть, в идеале создадут даже больше рабочих мест. Опыт Рурской области в Германии, показал, что вместе с увяданием металлургии и угольной отрасли пришел расцвет сектора услуг", - сказал Науменко.

В ближайшие годы перед правительством, профильным министерством, отраслью и властями бывших угледобывающих регионов будет стоять вызов - начать трансформировать экономику таким образом, чтобы вместо угледобычи создавать и развить новые отрасли и сектора, в которых будут задействованы как бывшие горнорабочие, так и инфраструктурные объекты шахтерских регионов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк признал, что в отечественной угольной отрасли тьма проблем, связанных с убыточностью отрасли, что приводит к росту задолженности по зарплатам и падению объемов добычи топлива. Еще одной задачей секретарь Совбеза назвал борьбу с коррупцией в отечественной угледобыче и ликвидацию практики "смотрящих" за отраслью.

"Так называемые, "смотрящие" существуют - это просто коррупция, и этим должны заниматься правоохранительные органы. Очень много предприятий, которые на самом деле в государственной собственности, де-факто являются частными компаниями, то есть они управляются как частные компании. Это реальность. При таких условиях любое регулирование не работает, что бы Кабмин или регулятор ни принимали", - сказал Данилюк.

Подводя итог, стоит обозначить, что независимо от того, кто будет стоять у руля нового правительства Украины и профильного министерства, безотлагательные меры по реформированию угольной отрасли и определению плана вывода шахт из эксплуатации и переобучения вчерашних шахтеров и следование выбранной стратегии – будет одним из приоритетов страны в ближайшие десятилетия.

В текущем состоянии отечественная угледобыча долго все равно не продержится, поэтому государственные мужи должны уже сейчас планировать как поддерживать энергетический баланс страны, но уже с учетом нового вектора на "чистую" генерацию.

Анна Бредихина