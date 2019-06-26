Горячая вода как роскошь. Когда летние отключения перестанут быть традицией

Отсутствие горячей воды в летний период стало уже традиционным для украинцев. Принять теплый душ после пекла рабочего дня для такого европейского агломерата как Киев давно является роскошью. Чего уж говорить о регионах…

Все начинается с гидравлических испытаний сетей, так называемой подготовки к отопительному сезону, которая стартовала в столице раньше обычного - 22 апреля. А дальше по накатанной – изношенные трубы рвет и их начинают ремонтировать, потом опять испытывают, их снова рвет, правда, уже в новом месте. И все повторяется.

Соцсети из года в год переполнены гневными постами, но в отечественном коммунальном хозяйстве ничего не меняется к лучшему. Не выдержала даже глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун. В прошлом году, когда она давала советы в Фейсбуке, как пережить летний зной, она усмотрела в отсутствии горячей воды положительный момент: «Погружение в холодную воду способствует улучшению физического и психического самочувствия. Научно обоснованные эффекты включают стимулирование кровообращения, улучшение концентрации и внимания, снижение уровня кортизола (гормона стресса), уменьшение усталости и укрепление иммунной системы. Для большинства киевлян холодный душ уже достаточно обычная практика, так что присоединяйтесь!».

Теперь же ее риторика изменилась: «Холодный душ действительно может иметь много преимуществ для здоровья. Но это не работает в режиме принуждения, когда люди вынуждены закаляться из-за отключения горячей воды (особенно дети или пожилые люди). Ситуация, при которой в столице большой европейской страны люди греют воду в чайниках, чтобы помыться, а в больницах горячей воды вообще не бывает - это серьезный диагноз относительно приоритетов. То, как эта проблема создается - отдельная история о неуважении к киевлянам. Надеюсь, что эта проблема в ближайшие годы станет реальным приоритетом и системное решение будет найдено».

Ее возмутил и тот факт, что не соблюдаются объявленные сроки отключения: «Почему это происходит не в течение указанного периода времени, а продолжается значительно дольше? К примеру, в моем доме горячая вода должна была появиться еще в конце мая. Зато сегодня вместо воды появилось новое объявление - теперь даже без указания даты. Наиболее популярное объяснение относительно отключения горячей воды - это необходимо для проверки надежности трубопроводов и подготовки к следующему отопительному сезону. Вполне понятно, что технические работы нужны, прежде всего, из-за состояния теплосетей. Такая диагностика позволяет заблаговременно выявить и ликвидировать наиболее изношенные участки. Но действительно ли отключения на длительные периоды оправдано именно этой причиной?», - отметила Супрун и добавила, что из-за системного отсутствия горячей воды все больше киевлян и жителей других крупных городов переходят на бойлеры и газовые колонки.

Но и это не выход из ситуации. Ведь одновременно появляются новые проблемы. Например, увеличение энергонагрузки, а не везде сети к этому приспособлены. С другой стороны, не каждый имеет возможность установить бойлер, поэтому люди остаются заложниками ситуации.

Испытание на прочность… украинцев

Для разъяснения ситуации УНИАН обратился в Киевскую горгосадминистрацию – непосредственно к ее главе Виталию Кличко, а также в «Киевтеплоэнерго». Мэр, видимо, в силу занятости, перенаправил наш запрос опять-таки «Киевтеплоэнерго». А вот в компании пояснили, что гидравлические испытания тепловых сетей в Киеве проводятся согласно графику, согласованному с Киевской городской госадминистрацией и районными администрациями. Он разработан в соответствии с нормативными документами и предусматривает проведение испытаний отдельно по каждой зоне во всех районах Киева. «О сроках проведения гидравлических испытаний потребителям сообщают путем размещения объявлений на дверях подъездов домов и досках объявлений», - сообщили в компании.

Там также отметили, что гидравлические испытания в Киеве продлятся до августа включительно. Согласно правилам, они занимают не менее 14 дней. Но в случае выявления большого количества повреждений, период прекращения горячего водоснабжения может быть длительным, дабы устранить неисправности.

В «Киевтеплоэнерго» подчеркивают, что в настоящее время около 80% тепловых сетей отработали свой ресурс и требуют полной замены - капитального ремонта. Ведь только за период отопительного сезона 2018-2019 годов в Киеве было ликвидировали более 6 тысяч повреждений.

«В связи с этим, в текущем году «Киевтеплоэнерго» начинает масштабную программу ремонтов и реконструкции тепловых сетей. В частности, в этом году запланировано заменить изношенные трубопроводы на 120 участках, из которых 20 объектов - магистральные сети, 100 - распределительные. Замена теплосетей охватит все районы столицы. Соответствующая карта плановых ремонтных работ размещена на официальном сайте КП «Киевтеплоэнерго» - https://kte.kmda.gov.ua/gmap/. Сейчас на части объектов уже начаты работы. Графики проведения плановых ремонтов согласованы с районными администрациями, а о сроках отсутствия горячей воды потребители предупреждаются – при участии представителей управляющих компаний, путем размещения информационных объявлений на дверях подъездов и досках объявлений. Срок проведения ремонта тепловых сетей на каждом объекте зависит от объема работ. Планируется, что реконструкция сетей на всех объектах будет завершена до начала следующего отопительного сезона», - прокомментировали ситуацию в компании.

В «Киевтеплоэнерго» также пояснили, что в прошлом году в межотопительный период длительное отсутствие горячего водоснабжения в Киеве было связано с долгосрочным решением вопроса газоснабжения теплоисточников компании. Сейчас вопрос о поставках топлива решен - все объекты «Киевтеплоэнерго» обеспечиваются газом стабильно и в необходимом объеме. Поэтому отключение услуги горячего водоснабжения возможно только на период проведения гидравлических испытаний, устранения эксплуатационных повреждений и плановых ремонтов.

Таким образом, судя по планам тепловиков, лето киевляне опять будут без горячей воды. Но нет и уверенности, что только лето.

Бойлер как выход, но не без помощи государства

Директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко также считает, что проблема отсутствия горячей воды является результатом изношенности теплосетей. И она касается всех без исключения городов.

«Кроме того, во многих городах центральное отопление и вовсе отсутствует, так как градосодержащее предприятие закрылось, а к нему относилась котельная. К примеру, Каменец-Подольский, где уже 15 лет нет централизованного теплоснабжения. Пока работало производство, оно было рентабельным, как только производство закрылось, то такой тариф нужно было накручивать, что население не смогло бы его оплатить. И главное - в Украине настолько старые магистральные сети, что как только начинаются испытания, они сразу рвутся. Затем следует долгоиграющий ремонт. Потом трубы снова испытывают, и прорыв образуется в новом месте. И это проблема не только в Киеве, во всех городах страны», - пояснил эксперт.

По его словам, в столице специфика нынешнего сезона заключается еще в том, что ТЭЦ-5 собираются остановить на капремонт, который не проводился много лет. Кроме того, свою роль играют потери в сетях, пятая часть тарифа покрывает то, что «вытекает» в землю. Когда в зимний период действует централизованное отопление, то эти потери покрываются, а летом, когда его нет, производство горячей воды становится нерентабельным. Себестоимость, по сравнению с зимним периодом, вырастает втрое. Поэтому раньше «Киевэнерго» под разными предлогами, в том числе ремонтами, старался не подавать горячую воду.

«Не думаю, что «Киевтеплоэнерго» пойдет этим путем, - говорит Сергиенко. - Скорее, наоборот. «Киевэнерго» работало на собственную прибыль, «Киевтеплоэнерго» работает на громаду города, которая им и владеет, а руководит – городская власть. И если нет горячей воды, то для последней это - электоральные потери. Но первые две причины остаются, и они объективно будут приводить к тому, что горячей воды нет и не будет. Думаю, ситуация прошлого года повторится и не один раз».

Выход из ситуации эксперт видит в установке квартирных бойлеров. Причем многие украинцы уже так поступили. Но относительно малообеспеченных семей, которым бойлер не по карману, нужна государственная кредитная программа, к примеру, 50/50. Так поступательно, в течение нескольких лет, можно было бы перейти на производство горячей воды путем индивидуальных бойлеров. Но это будет означать потери прибыли для «Киевтеплоэнерго». Но выход все равно нужно искать.

Если в текущем году планируют заменить 350 км теплотрасс, а у нас их 2,7 тысячи, то при таких темпах понадобится несколько лет для обновления сетей. Хотя, есть надежда на ускорение – Европейский банк реконструкции и развития выделяет кредитные средства для модернизации теплотрасс. 28 лет практически никто не занимался проблемой изношенности инфраструктуры. Только сейчас вывели это в приоритет. Без таких шагов, рано или поздно, Украину накрыла бы катастрофа. Причем задача намного комплекснее и сложнее, чем просто отсутствие горячей воды.

Между тем, по словам Сергиенко, есть в установке бойлеров и другая сторона медали. В старых домах не выдерживает технической нагрузки электропроводка. И это уже вопрос к «Киевэнерго».

«Оно, как бизнес-предприятие, заинтересовано постоянно продавать свой товар. В данном случае – электроэнергию. Поэтому именно «Киевэнерго» должно заниматься этой проблемой, вносить в инвестиционную программу замену внутридомовых сетей, чтобы они выдерживали нагрузку. И делать это придется, так как в любом случае домашние хозяйства у нас электрифицируются. «Электрофарш» квартир идет по нарастающей. Закономерно, вся цивилизация идет к росту потребления электроэнергии. На Западе даже появился такой термин как «энергетическая бедность». Украинцы относятся как раз к нему – мы еще мало потребляем электроэнергии в своих домах. Поэтому «Киевэнерго» сейчас и должен заниматься своими сетями, повышая их стойкость», - подытожил Сергиенко.

А пока «Киевтеплоэнерго» ремонтирует после испытаний прорывы на теплосетях и меняет прогнившие трубы, а «Киевэнерго» отключает свет для ремонта щитовых, не выдерживающих нагрузку, киевляне каждый раз с надеждой крутят кран горячей воды, и, разочаровавшись ее отсутствием, поминают «не добрым словом» власть. Но она не слышит, и поэтому все снова повторяется - из года в год.

Нана Черная