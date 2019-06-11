"Газовый" конфликт Кабмина и "Нафтогаза". Будут ли украинцы зимой с горячими батареями?

Конфликт правительства и Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», который длится не первый год, перешел в новую фазу. Если раньше спорили из-за премий менеджмента НАК и цены газа для населения, то теперь скандал вокруг закупки голубого топлива на будущий отопительный сезон.

Сам момент - критический. Ведь «цена вопроса» – сможет ли Украина спокойно пережить зиму. 1 января 2020 года заканчивается контракт с «Газпромом» о транзите газа в Европу через территорию нашей страны. Именно из прокачиваемых в ЕС объемов Киев закупает у европейских поставщиков реверсный газ.

Российская сторона делает ставку на скандальный проект «Северный поток-2» в обход нашей страны. Хоть и обещает, под натиском Евросоюза и США, заполнить нашу газотранспортную систему, но объем прокачки озвучивается на уровне примерно 15 млрд кубометров газа, что фактически означает лишь техническую поддержку трубы. Трехсторонние переговоры – Украина-ЕС-Россия - по поводу будущего транзитного контракта пока не состоялись, они отложены до завершения выборов в Верховную Раду.

Чтобы исключить все риски, НАК прогнозирует закачать в подземные хранилища 20 млрд кубометров газа. Уже закачано 12 млрд кубометров. И момент закупки топлива сейчас самый подходящий – газ на европейских хабах дешевый. На голландской бирже TTF и немецких NCG и GASPOOL он сейчас стоит около 6600 - в гривне плюс НДС. Вся проблема заключается в наличии у «Нафтогаза» денег для закупки топлива.

Глава НАК Андрей Коблев заявил, что дефицит оборотных средств может помешать продолжить накапливать газ в подземных хранилищах.

«По состоянию на 1 июня, в украинских подземках 11,5 млрд кубометров - это на 1,8 млрд кубометров больше, чем в прошлом году. Если продолжим накапливать газ такими темпами, к началу отопительного сезона выйдем на необходимый уровень 20 млрд кубометров. Тогда мы будем готовы к любым действиям «Газпрома», и позиция Украины в переговорах будет защищена. Но этому может помешать дефицит оборотных средств у «Нафтогаза»», - написал Коболев в Facebook, подчеркнув, что ситуация требует срочного внимания на высшем уровне.

Среди факторов, которые провоцируют дефицит средств, он назвал задолженность за газ со стороны газсбытов и производителей тепла в размере 61,4 млрд гривен, что вдвое больше, чем нужно, чтобы качественно подготовиться к зиме.

«Еще один фактор дефицита - требование Кабмина выплатить 90% нашей прибыли в качестве дивидендов, причем до конца июня. Именно сейчас, когда нам нужны деньги на закупку газа на зиму, это для нас чрезвычайный вызов. Приходится выбирать - дивиденды сейчас или защита от кризиса», - отметил Коболев.

По его словам, компании нужна рассрочка, пока она не начнет продавать газ. Еще одним выходом из ситуации он считает привлечение кредитных средств, для чего также необходимо разрешение и активное участие Кабинета министров как единственного акционера НАК.

«Пока в наполнении подземных хранилищ мы движемся по графику. Но если проблему ликвидности не решить в ближайшие недели, закупить газ в достаточных объемах будет невозможно», - резюмировал Коболев.

Его главный «оппонент» – премьер-министр Владимир Гройсман - на заседании правительства этой важной темы на коснулся. Он акцентировал на ценах на газ для населения, заявив, что они должны быть снижены еще на 800-900 гривен, и назвал «Нафтогаз» «ненасытным монополистом». Для показательной «порки» НАК правительство обратилось в Счетную палату, Антимонопольный комитет, Государственную фискальную службу, Государственную аудиторскую службу, чтобы они создали совместную группу для проверки механизма формирования «Нафтогазом» цены на газ.

По теме закачки газа в рамках часа вопроса к правительству в Верховной Раде ответил вице-премьер-министр – куратор энергетических вопросов в правительстве - Владимир Кистион. Он считает, что за дефицит средств на закупку газа для прохождения отопительного сезона, в случае прекращения транзита российского газа через Украину, должен ответить сам «креативный» менеджмент «Нафтогаза», который с 2016 года увеличил расходы на содержание аппарата компании в десять раз.

«Компания прибыльная, где финансы? Если посмотреть хотя бы, сколько финансовых ресурсов тратится на содержание аппарата, то с 2016 года эти средства увеличились в 10 раз. Если было 800 миллионов, то только на аппарат управления в виде заработной платы расходуется больше 3,5 млрд гривен», – сказал он.

По мнению Кистиона, за эффективность использования финансовых ресурсов НАК и проблему с дефицитом денег на закупку газа должно ответить руководство компании.

«Если проанализировать эффективность использования финансовых ресурсов НАК «Нафтогаз» и тот вопрос, который поднимается на сегодняшний день о дефиците финансовых ресурсов на закупку газа в период самой низкой цены, я думаю, что это вопрос, в первую очередь, к креативному менеджменту «Нафтогаза», который более пяти лет возглавляет компанию», - подчеркнул вице-премьер.

«Отвечать на эти вопросы должен менеджмент: Где взять деньги? Посредством каких процедур?.. На протяжении последних трех лет компания НАК «Нафтогаз» не утверждает финансовый план, то есть работает без финансового документа. Я думаю, что здесь есть вопросы, над которыми нужно работать и народным депутатам, и правоохранительным органам», - добавил он.

В унисон с Кистионом делает заявления и министр энергетики Игорь Насалик: «НАК «Нафтогаз» достаточно странная организация, от которой мы, как профильное министерство, не можем получить информацию по поставкам газа и другой хозяйственной деятельности».

А пока стороны конфликта воюют, вопрос – будет ли Украина зимой с газом - становится все более актуальным.

Не время спорить

Представитель президента Владимира Зеленского в правительства Андрей Герус считает, что позиции сторон конфликта являются объяснимыми и рациональными, но главное сейчас – найти средства на закупку газа.

«В обеих позициях есть рациональность. Правительству нужен наполненный бюджет. «Нафтогазу» нужны деньги на закупку газа. И сейчас самое подходящее время для этого в плане цены. Надо найти способ привлечения средств. Министерство финансов и «Нафтогаз» над этим сейчас работают. Речь идет о кредитных средствах», - отметил Герус.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что финансовые проблемы у НАК, с одной стороны, действительно возникли из-за задолженности облгазов и газсбытов. Но кроме этого имеет место быть невыполнение правительством закона о рынке газа.

«Надеюсь, при новом президенте это станет поводом для уголовного расследования в отношении членов правительства. Закон предусматривает введение механизма компенсации со стороны правительства за выполнение так называемого PSO - спецобязательств, что Кабмин так и не сделал за почти три года, чем явно нарушил закон. А речь идет о сумме 45-60 млрд гривен. Разница в цифрах объясняется тем, что считать можно как угодно, ведь методику расчета Кабмин не утвердил. Что касается требования выплатить в бюджет 90% прибыли «Нафтогаза» в июне, то это как раз происходит в то время, когда газ на рынке самый дешевый, то есть, сейчас самое удачное время его закупать. В такой ситуации единственным способом обеспечить финансирование закупок топлива могут быть кредитные ресурсы. Но и этот путь правительством заблокирован. «Нафтогаз» - государственная компания, и без разрешения Кабинета министров кредит взять не имеет права. Искренне надеюсь, что будет объективное расследование действий энергетического блока правительства и все эти игры будут оценены силовыми органами. В ситуации, когда однозначно ожидается атака на транзит со стороны России зимой, и будут проблемы с газом, мне кажется, что действия Кабмина в этой сфере выглядят абсолютно однозначно», - отметил Харченко.

Эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский считает, что разобраться с «Нафтогазом» поможет аудит.

«Только аудит НАК сможет ответить на все вопросы. Но попытка переложить ответственность на газсбыты и тепловиков - чистая манипуляция. Причина задолженности - заниженные тарифы для облгазов и схемы якобы несанкционированного отбора тепловиками, а суммы потом идут в пользу НАК. Что касается вопроса – где же взять деньги на закупку газа, то Коболев позиционирует себя как кризис-менеджер, пусть проявит эти качества. По поводу кредита, скорее всего, это во власти Кабмина. Коболев – перестраховщик, поэтому не будет идти в разрез с нормативами», - подытожил эксперт.

Для выяснения отношений Кабмин и «Нафтогаз» выбрали самый неподходящий момент. На кону – судьба будущего отопительного сезона. Именно сейчас решается вопрос, будут ли в домах украинцев горячими батареи. Поэтому нужно не спорить – кто прав, а сообща искать выход из создавшейся ситуации. Времени для этого крайне мало.

Нана Черная