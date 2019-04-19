Революция в украинской энергетике, или как новый рынок электроэнергии положит конец «Роттердаму+»

Формула «Роттердам+» - методика расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен) + доставка в Украину - была утверждена Национальной комиссией, регулирующей тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) еще в марте 2016 года. С тех самых пор не утихали горячие споры между сторонниками формулы и ее противниками.

В одном лагере настаивали на том, что данная методика позволяет устранить ручное регулирование цен, обеспечивает независимость от поставок из зоны АТО и соответствует мировой практике.

В другом же отмечали, что из Роттердама Украина никогда уголь не импортировала, а в основном только из ближайшего зарубежья. Более того наша страна почти полностью обеспечивает себя собственным углем, а импортирует лишь антрацит, потребление которого ежегодно падает.

Главным же бенефициаром данной формулы назывался энергетический холдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова, который владеет 80% тепловой генерации страны и примерно такой же долей добычи угля. То есть компания производит электроэнергию, в том числе и из собственного угля, а в стоимость данной электроэнергии заложена цена угля из Роттердама. По данным экспертов «Роттердам+» ежегодно приносил ДТЭК десятки миллиардов гривень сверхприбыли.

Многие украинские политики в течение последних лет неустанно критиковали данную методику определения цены электроэнергии, подавали иски в суды, срывали заседания НКРЭКУ и «воевали» с Антимонопольным комитетом, однако видимых результатов достигнуто не было.

Свое слово успел даже сказать новичок в украинской политике - кандидат в президенты, комик Владимир Зеленский, предвыборный штаб которого потребовал от действующего президента Петра Порошенко ликвидировал схему "Роттердам+" и начать внешний независимый аудит деятельности НКРЭКУ (несмотря на то, что подобные вопросы не входят в полномочия главы государства).

При этом уже с 1 июля этого года формула "Роттердам+" должна окончательно уйти в прошлое, так как в Украине заработает новый рынок электроэнергии, цена на котором будет уже регулировать не государство, а рынок. Соответственно, между энергокомпаниями появится конкуренция, которой в Украине никогда не было.

О дивный новый мир

Часть новаций, которые несет в себе новый рынок электроэнергии, уже вступили в силу с 1 января этого года. Теперь энергоуслуги клиентам предоставляют две разные компании - оператор системы распределения (природный монополист в отдельном регионе) и поставщик электроэнергии, которого предприниматели могут самостоятельно выбрать исходя из качества и цены предоставляемой услуги. Поставщиком электроэнергии для населения определён «поставщик универсальной услуги» с регулируемой ценой.

Что же измениться с 1 июля?

Как отмечает независимый эксперт, глава компании «ТрансЭнергоКонсалтинг» Светлана Голикова, летом рынок заработает уже для энергокомпаний.

«Что касается открытия уже оптового рынка, там будут задействованы участники рынка: энергопоставляющие компании, компании по распределению, производители. Для них этот рынок. Это немного другой уровень взаимоотношений и торговли. В какой-то степени более сложный, чем существует сейчас», - отметил она.

На смену работающему в нашей стране уже много лет Оптовому рынку электроэнергии придет рынок, который будет разбит на сегменты: рынок двусторонних договоров, на котором покупается электроэнергия по долгосрочным и двусторонним контрактам; рынок «на сутки вперед», где договоры купли-продажи заключаются с периодом покрытия в одни сутки; внутрисуточный рынок, на котором осуществляется торговля электроэнергией в течение суток, после заключения всех контрактов на рынке «на сутки вперед», а также балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

На каждом из этих сегментов энергокомпании будут формировать собственные цены, более того в разных сегментах будут более конкурентоспособными разные предприятия исходя из стоимости топлива, технологий производства электроэнергии.

В конечном счет новый рынок должен привнести конкуренцию и рыночные механизмы. Также, по мнению экспертов, внедрения нового рынка сделает нашу страну более привлекательной для инвестиций.

Щекотливый вопрос

А что же будет с ценами на электроэнергию? Как отметили опрошенные УНИАН эксперты, европейский опыт внедрения подобных рынков показывает, что стоимость электроэнергии на первых порах увеличивается, однако, со временем, благодаря конкуренции и модернизации, цены снижаются.

«Опыт открытия таких рынков в Европе показывает, что первый период от полугода до полутора лет цены немного росли, а потом происходило снижении, так как начиналась реальная конкуренция», - отмечает Голикова.

По ее словам, дополнительную роль в создании по-настоящему конкурентного рынка и, соответственно, снижении цен должна сыграть интеграция украинской энергосистемы с европейской.

«Если еще говорить о возможности технического присоединения к ENTSO (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии) и возможности торговли с европейскими странами. Это будет способствовать конкуренции, будет и снижение», - сказала она.

Это мнение поддерживает и президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI века" Михаил Гончар.

«Цены будут расти. В большей степени это будет связано с необходимостью модернизации систем передачи электроэнергии. Также тепловой энергетике необходимо больше средств для поддержания энергоблоков в работоспособном состоянии. У «Энергоатома» тоже есть свои задачи. Потому, что он продолжительное время удерживался на голодном пайке, в то же время необходимо выполнять большой комплекс работ. Поэтому рост будет происходить, другой разговор, если рынок заработает, то такого варианта, как это было на газовом рынке, то есть скачкообразного роста не будет. Будет более плавная формула», - отметил Гончар.

В то же время он отметил, что, учитывая две избирательных кампании в стране в этом году, руководство Украины не пойдет на кардинальное изменение цен.

«В долгосрочной перспективе цены вырастут к какому-то среднеевропейскому уровню, так как у нас, относительно невысокая цена. Я не думаю, что сейчас что-то такое будет. Учитывая плавный переход с президентских в парламентские выборы никто не будет педалировать тему повышения цены на электроэнергию, так как это проигрышный вариант с точки зрения выборной компании», - сказал Гончар.

При этом, по мнению экспертов, тарифы на электроэнергию для населения в ближайшие годы будут формироваться в определенном отрыве от рынка во избежание резкого роста.

Необходимо учитывать, что продолжительное время на рынке действовало перекрестное субтитрование, когда низкие цены на электроэнергию для населения субсидировались высокими ценами для промышленности. В новом рынке такое невозможно.

Как руководство страны будет сдерживать цены для населения в таком случае? Ни НКРЭКУ, ни правительство пока не приняли окончательного решения по этому вопросу. В то же время регулятор уже направил в Кабмин предложение возложить специальные обязательства на Национальную атомную энергогенерирующую компанию "Энергоатом". На подобие того, как это реализовано на рынке газ, где «Нафтогаз» продает газ для нужд населения по установленной правительством цене.

Однако все еще не понятно, в каком виде эта «социальная модель» будет реализована, и почему вся тяжесть внедрения нового рынка будет возложена именно на плечи государственной компании.

Новые риски

Опираясь на опыт внедрения в Украине масштабных и часто болезненных реформ, не сложно предположить, что запуск нового рынка электроэнергии столкнется с огромным количеством трудностей как технических (например, из-за нехватки опыта и знаний для работы в новых условиях), так и банального противостояния изменениям со стороны влиятельных игроков рынка.

Светлана Голикова отмечает, что сегодня главной трудностью запуска нового рынка являются долги за электроэнергию, которые превышают 30 млрд грн. По ее словам, данный вопрос должен быть решен на уровне законодательства.

«Наибольший риск для функционирования рынка на сегодня это задолженность, если не будет решен вопрос старых долгов и не будут минимизированы старые долги, то нет смысла в финансовом плане это запускать. Рынок должен работать так, когда процент неплатежей не превышает 5%, а лучше 2-3%. Вопрос старых долгов все еще не решен на уровне закона», - отметила она.

По ее словам, с 1 июля рынок может заработать в «безопасном» режиме пока все существующие проблемы не будут решены.

«Угроза отсрочки касается того, что необходимо некоторое время на обучение. На то, чтобы все умели пользоваться новыми инструментами рынка. Также еще до конца не доработана IT платформа, которая необходима для работы рынка. Чтобы все заработало хорошо, мы должны были с апреля начать тестовый тренинг нового режима. Я не думаю, что он начнется даже в конце мая. Возможно, рынок заработает в ограниченном виде, как мы говорим, в безопасном режиме на некоторое время», - сообщила Голикова.

В свою очередь Гончар отмечает, что главной силой, которая противостоит запуску нового рынка электроэнергии и ратует за отсрочку его внедрения является энергохолдинг ДТЭК.

«Вероятность отсрочки не только есть, но и на мой взгляд увеличивается. Генеральная причина не измена – доминирующая на рынке тепловая генерация, хоть она и не является основной генерацией, но пытается любыми способом отсрочить изменение правил игры. Тепловая генерация, которая находится под контролями группировки господина Ахметова паразитирует на атомной генерации и, более того, сейчас пытается развернуть масштабные проекты по выкачиванию денег с энергорынка через механизм зеленых тарифов. Она хочет сохранить статус-кво», - отметил он.

«Запуск нового рынка с 1 июля по сути разрушает систему паразитирования и запускает конкурентный рынок, где все станет на свои места, где игроком «номер один» будет «Энергоатом», как собственно основной производитель электроэнергии, как базовая генерация, и может повторить успех «Нафтогза», который сделал эволюцию с компании хронически убыточной, проблемной на прибыльную», - добавил эксперт.

По его словам, учитывая неопределённую политическую ситуацию и связанную с этим пассивность государственных ведомств, ДТЭК может добиться отсрочки запуска нового рынка.

«Не мытьём, так катаньем будут пытаться отсрочить еще на полгода: «давайте запустим с Нового года, мы еще не готовы». Учитывая турбулентный политический период, учитывая дисфункциональность многих органов власти, естьт большие шансы, что отсрочка может увенчаться успехом», - отметил он.

Также Гончар отметил, что параллельно ДТЭК готовиться выйти на новый рынок, имея в рукаве козырь в виде облэнерго, которые компания активно скупает на вторичном рынке.

По состоянию на конец 2018 года ДТЭК владел лишь четырьмя распределяющими предприятиями: «ДТЭК Киевские электрические сети», «ДТЭК Днепрооблэнерго», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и «ДТЭК Высоковольтные сети».

Однако уже в начале января ДТЭК объявил о покупке 68,3% акций «Одессаоблэнерго» и 94% «Киевоблэнерго» у компании VS Energy, которая принадлежит российским бизнесменам. При этом на двух новых облэнерго ДТЭК останавливаться не планирует.

«Ахметовские структуры стали скупать облэнерго. Тут нет ничего оригинального, просто Ахметов идет по пути Фирташа, который в свое время скупил более 70% облгазов. Ахметов же в свое время не скупил 70% облэнерго, у него относительно небольшая доля контроля над облэнерго страны. Сейчас же он хочет скупить особенно лакомые компании, чтобы подобно фирташевской стратегии заблокировать выход другим производителям на конечного потребителя: «да, вы можете сделать более дешевое предложение, но без моих услуг по доставке, ваша электроэнергия никому не достанется», - отметил Гончар

Как бы там ни было, украинская энергетика последние годы переживала не самые лучшие времена. Существовавшая модель функционирования рынка привела к многомиллиардным взаимным долгам и катастрофическому износу основных фондов, не говоря уже о коррупционных скандалах. Запуск нового рынка электроэнергии, интеграция нашей энергосистемы с европейской должны вдохнуть новую жизнь в отечественный энергокомплекс и придать дополнительный импульс к развитию национальной экономики. Жребий брошен.

Игорь Орел