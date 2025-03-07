За первый час люди сделали более 10 тысяч предварительных заказов.

Toyota выпустила электрический кроссовер bZ3X, который стал самым дешевым на сегодня электромобилем популярного бренда.

Об этом сообщает портал Carscoops. Стоимость базовой версии нового автомобиля составляет 15 тысяч долларов, поэтому неудивительно, что только за первый час было оформлено более 10 тысяч предварительных заказов. Сам bZ3X является электрическим кроссовером, произведенным компанией Toyota через ее совместное предприятие GAC Toyota.

Дизайн bZ3X представили в апреле 2023 года в виде концепт-кара bZ FlexSpace Concept. Предсерийная версия была представлена на Пекинском автосалоне в апреле прошлого года

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Габариты автомобиля (длина/ширина/высота): 4600/1875/1645 мм. Колесная база - 2765 мм. Кроссовер получил LFP батареей на 50,03 кВт-ч, которая обеспечивает запас хода до 430 км. Новая модель получила 14,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы, 8,8-дюймовую цифровую приборную панель и аудиосистему Yamaha с 11 динамиками.

Новинки из мира авто

Ранее Volkswagen представил обновленную версию популярного электромобиля ID.3, которая имеет литий-железо-фосфатную батарею (LFP). Определенные изменения претерпел интерьер авто - теперь он выглядит более "премиально".

Также недавно Volkswagen представил новый стильный кроссовер Tera, который может похвастаться бюджетной ценой. Машину создали специалисты бразильского подразделения немецкого автопроизводителя. В основе новой модели лежит переднеприводная платформа MQB-A0.

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