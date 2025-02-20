Названы 10 роскошных автомобилей с пробегом, обслуживание которых не ударит по кошельку

Эти автомобили предлагают высокий уровень комфорта, но их обслуживание сопоставимо с более бюджетными моделями.

Принято считать, что после покупки премиального автомобиля владельцам приходится тратить много денег на их обслуживание. Тем не менее в этом сегменте есть и исключения.

На портале Top Speed назвали 10 премиальных автомобилей с пробегом, которые имеют невысокую стоимость обслуживания. Это довольно надежные автомобили, которые можно выгодно приобрести на вторичном рынке.

ТОП-10 подержанных премиальных авто с низкой стоимостью обслуживания:

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Acura ILX (2013 год) Genesis G90 (2017 год) Acura TL (2013 год) Lincoln MKZ (2012 год) Audi A5 (2013 год) Audi A4 (2013 год) Infiniti Q40 (2015 год) Lincoln MKS (2012 год) Lincoln Continental (2017 год) Mercedes-Benz E-Class (2012 год)

Acura ILX является премиальной моделью на базе Honda Civic. По словам экспертов, этот седан предлагает роскошный интерьер и оснащается надежными двигателями.

В издании посчитали, что в среднем ежегодно владельцы Acura ILX тратят около 440 долларов на обслуживание автомобиля. Также эта модель имеет низкий расход топлива.

Другие рекомендации экспертов

Ранее британские эксперты назвали 10 лучших семейных автомобилей. В рейтинг вошли универсалы, хэтчбеки, кроссоверы и внедорожники.

Кроме того, были названы 6 лучших кроссоверов и внедорожников для большой семьи. По словам экспертов, эти модели выделяются своей безопасностью и надежностью.

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