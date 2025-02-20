Названы 10 роскошных автомобилей с пробегом, обслуживание которых не ударит по кошельку

Принято считать, что после покупки премиального автомобиля владельцам приходится тратить много денег на их обслуживание. Тем не менее в этом сегменте есть и исключения.
На портале Top Speed назвали 10 премиальных автомобилей с пробегом, которые имеют невысокую стоимость обслуживания. Это довольно надежные автомобили, которые можно выгодно приобрести на вторичном рынке.
ТОП-10 подержанных премиальных авто с низкой стоимостью обслуживания:
- Acura ILX (2013 год)
- Genesis G90 (2017 год)
- Acura TL (2013 год)
- Lincoln MKZ (2012 год)
- Audi A5 (2013 год)
- Audi A4 (2013 год)
- Infiniti Q40 (2015 год)
- Lincoln MKS (2012 год)
- Lincoln Continental (2017 год)
- Mercedes-Benz E-Class (2012 год)
Acura ILX является премиальной моделью на базе Honda Civic. По словам экспертов, этот седан предлагает роскошный интерьер и оснащается надежными двигателями.
В издании посчитали, что в среднем ежегодно владельцы Acura ILX тратят около 440 долларов на обслуживание автомобиля. Также эта модель имеет низкий расход топлива.
Другие рекомендации экспертов
Ранее британские эксперты назвали 10 лучших семейных автомобилей. В рейтинг вошли универсалы, хэтчбеки, кроссоверы и внедорожники.
Кроме того, были названы 6 лучших кроссоверов и внедорожников для большой семьи. По словам экспертов, эти модели выделяются своей безопасностью и надежностью.