В наше время на рынке новых автомобилей есть огромное количество различных моделей. Некоторые из них подходят для семейных водителей благодаря своей практичности и высокому уровню безопасности.
Тем не менее трудно дать определение идеальному семейному автомобилю. Для некоторых таким авто является просторный кроссовер, а для других - практичный универсал с большим багажником.
Эксперты из Autocar определили 10 лучших новых семейных автомобилей, которые способны справиться почти с любой задачей. В рейтинг вошли универсалы, хэтчбеки, кроссоверы и внедорожники.
ТОП-10 лучших семейных автомобилей:
- BMW 3 Series Touring
- Dacia Jogger
- Volkswagen Golf
- Land Rover Defender 110
- Skoda Kodiaq
- Skoda Octavia Estate
- Toyota Corolla Touring Sports
- Kia Sorento
- MG HS
- Peugeot 5008
Эксперты рассказали, что BMW 3 Series Touring сочетает в себе практичность и спортивный характер. По их словам, эта модель понравится многим водителям.
В издании похвалили BMW 3 Series Touring за приятную управляемость и комфортную подвеску. Также этот универсал предлагается с очень экономной гибридной силовой установкой.
На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты
Ранее эксперты назвали 6 лучших кроссоверов и внедорожников для большой семьи. Эти модели выделяются своей безопасностью и надежностью.
Кроме того, были названы 10 самых надежных дизельных автомобилей с пробегом. Для этого эксперты изучили данные о поломках популярных моделей от страховых компаний, а также пообщались с владельцами таких авто.