В рейтинг вошли универсалы, хэтчбеки, кроссоверы и внедорожники.

В наше время на рынке новых автомобилей есть огромное количество различных моделей. Некоторые из них подходят для семейных водителей благодаря своей практичности и высокому уровню безопасности.

Тем не менее трудно дать определение идеальному семейному автомобилю. Для некоторых таким авто является просторный кроссовер, а для других - практичный универсал с большим багажником.

Эксперты из Autocar определили 10 лучших новых семейных автомобилей, которые способны справиться почти с любой задачей. В рейтинг вошли универсалы, хэтчбеки, кроссоверы и внедорожники.

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ТОП-10 лучших семейных автомобилей:

BMW 3 Series Touring Dacia Jogger Volkswagen Golf Land Rover Defender 110 Skoda Kodiaq Skoda Octavia Estate Toyota Corolla Touring Sports Kia Sorento MG HS Peugeot 5008

Эксперты рассказали, что BMW 3 Series Touring сочетает в себе практичность и спортивный характер. По их словам, эта модель понравится многим водителям.

В издании похвалили BMW 3 Series Touring за приятную управляемость и комфортную подвеску. Также этот универсал предлагается с очень экономной гибридной силовой установкой.

На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты назвали 6 лучших кроссоверов и внедорожников для большой семьи. Эти модели выделяются своей безопасностью и надежностью.

Кроме того, были названы 10 самых надежных дизельных автомобилей с пробегом. Для этого эксперты изучили данные о поломках популярных моделей от страховых компаний, а также пообщались с владельцами таких авто.

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