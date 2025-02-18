Эти автомобили выделяются своей универсальностью / Коллаж УНИАН, фото - Dacia, BMW

В наше время на рынке новых автомобилей есть огромное количество различных моделей. Некоторые из них подходят для семейных водителей благодаря своей практичности и высокому уровню безопасности.

Тем не менее трудно дать определение идеальному семейному автомобилю. Для некоторых таким авто является просторный кроссовер, а для других - практичный универсал с большим багажником.

Эксперты из Autocar определили 10 лучших новых семейных автомобилей, которые способны справиться почти с любой задачей. В рейтинг вошли универсалы, хэтчбеки, кроссоверы и внедорожники.

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ТОП-10 лучших семейных автомобилей:

  1. BMW 3 Series Touring
  2. Dacia Jogger
  3. Volkswagen Golf
  4. Land Rover Defender 110
  5. Skoda Kodiaq
  6. Skoda Octavia Estate
  7. Toyota Corolla Touring Sports
  8. Kia Sorento
  9. MG HS
  10. Peugeot 5008

Эксперты рассказали, что BMW 3 Series Touring сочетает в себе практичность и спортивный характер. По их словам, эта модель понравится многим водителям.

В издании похвалили BMW 3 Series Touring за приятную управляемость и комфортную подвеску. Также этот универсал предлагается с очень экономной гибридной силовой установкой.

На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты назвали 6 лучших кроссоверов и внедорожников для большой семьи. Эти модели выделяются своей безопасностью и надежностью.

Кроме того, были названы 10 самых надежных дизельных автомобилей с пробегом. Для этого эксперты изучили данные о поломках популярных моделей от страховых компаний, а также пообщались с владельцами таких авто.

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