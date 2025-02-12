Общее количество машин из Китая, которые в январе приобрели украинцы, существенно снизилось.

В прошлом месяце украинцы приобрели 819 легковых авто, ввезенных из Китая. Такие данные приводит специализированный портал Укравтопром.

Если сравнивать с январем 2024 года, это примерно на 40% меньше. Из всего количества 674 единицы оказались новыми авто, тогда как 145 - подержанными. Также можно констатировать полное доминирование электромобилей в этом сегменте - на них пришлось 82% рынка.

ТОП-5 новых авто из Китая:

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BYD Song Plus - 155 единиц;

Zeekr 001 - 59;

Zeekr 7X - 41;

Volkswagen ID.4 - 39;

Audi Q4 e-tron - 39.

ТОП-5 подержанных авто из Китая:

Zeekr 001 - 18 единиц;

Zeekr 7X - 15;

Polestar 2 - 11;

Volkswagen ID.4 - 10;

Audi Q4 e-tron - 8.

Китайские автомобили - последние новости

Недавно стало известно, что продажи новой китайской модели Wuling Starlight взлетели в 2024-м более чем на 580%! Отметим, что авто, представленное в 2023 году, стало первым среднеразмерным автомобилем подразделения SAIC-GM-Wuling.

Также растет популярность городских авто из Китая. Как показало недавнее исследование, китайцы фактически захватили мировой рынок этих автомобилей. Наибольшим спросом в 2024-м пользовались модели Wuling Hongguang Mini EV и Wuling Bingo.

В Евросоюзе обеспокоены ростом популярности китайских авто. Специалисты отмечают, что Китай может использовать для шпионажа машины китайского производства, проданные на рынке Европы. Ранее подобные опасения также высказывали чиновники из США.

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