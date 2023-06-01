Генсек выдвинул сторонам некоторые идеи по улучшению содействия работе Совместного координационного центра, а также по работе над вопросом экспорта аммиака.

ООН предложила Киеву, Москве и Анкаре начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину, поскольку она пытается спасти сделку, позволяющую безопасно экспортировать украинское зерно.

Как сообщает Euractiv со ссылкой на источник Reuters, близкий к переговорам, по мере того, как начинается подготовительная работа, ООН хочет, чтобы были проведены параллельные переговоры о расширении соглашения по Черному морю, которое было согласовано в июле прошлого года, чтобы включить больше украинских портов и других грузов.

"Генсек выдвинул сторонам некоторые идеи по улучшению содействия работе Совместного координационного центра, а также по работе над вопросом экспорта аммиака, который является частью подписанной сделки. Эти разговоры и контакты продолжаются. Но это все, что я скажу прямо сейчас", — сказал представитель ООН Стефан Дюжаррик.

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"Украина и Турция подтвердили готовность работать по предложенному генеральным секретарем алгоритму. При этом по состоянию на 30 мая Россия не дала своего согласия, несмотря на наличие благоприятных позиций в алгоритме", - говорится в материале.

Украинские официальные лица заявили, что с середины апреля Россия ограничила работу по черноморской зерновой сделке.

Россия опровергла это и призвала все стороны разблокировать транзит аммиака через украинский порт Южный рядом с черноморским портом Одесса, который был остановлен после вторжения России в феврале прошлого года.

Ситуация с аммиаком

20 мая 2023 года появилась информация о том, что Украина может разрешить транзит российского аммиака при одном условии.

26 мая 2023 года Россия угрожала выйти из зерновой сделки. Агрессор требует подключить "Россельхозбанк" к международной межбанковской системе SWIFT.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что на их требование переподключить банк к SWIFT официальный представитель Генсекретаря ООН сказал, что есть другие возможности осуществлять банковские транзакции. Также они возмущены отсутствием транзита аммиака.

"Со своей стороны отмечаем, что коль скоро аммиак через порт Южный не идет, есть другие порты, пока работающие при нашем содействии на вывоз украинского зерна. Если Россельхозбанк не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих наш сельхозэкспорт, то "черноморской инициативе" также придется подыскивать альтернативы", - говорится в сообщении ведомства агрессора.

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